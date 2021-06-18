神州觀察：放寬生育利長遠　奈何短期難奏效

內地政府於上月底宣布進一步放寬生育限制，實行「三孩政策」，惟各界普遍不看好，認為難在短期內刺激生育，甚至有說此舉為時已晚，這從內地官媒早前靜悄悄刪掉相關網絡調查的尷尬做法，更加可見一斑。饒是如此，當局仍不忘為新政策背書，日前表示從長遠考慮，一對夫妻生育3名子女有利改善人口年齡結構，促進人口的長期均衡發展。理是這個理，問題是如何去實現？

正如國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從上月公布的第7次人口普查結果可見，中國目前同時呈現人口老齡化提高、生育率下降問題，既屬世界人口發展趨勢，亦是內地相當長一段時間內的基本國情，所以決定推出三孩政策刺激生育，以化解危機。然而諷刺的是，內地近期不但興起「躺平」之風，更有部分90後男性主動選擇結紮「自絕後代」，等於再次為新政策潑冷水，但他們也有他們的苦衷，便是對養育孩子感到困惑甚至恐懼。

同樣令人排斥的，則是當局通過各種手段進行的「催婚」宣傳，因為誰都知道，這種事急不來，從結婚到生兒育女負擔巨大，買房子要錢，子女教育投資更是無底洞，是故幾年前開放「二孩」之後，內地生育率亦未如當局預期，並出現不升反降勢頭。現實是，許多人一生都要做「房奴」，如何遏止高房價，實現「房住不炒」的承諾，將是化解民眾生育壓力的着力點之一。再如，有指當局近期或會出台新規整治校外培訓機構，以降低教育成本，刺激生育，然而這種「剛需」的產生或緣於現行教育體制問題，是高考改變命運的激烈競爭方式使然，恐難說降就降。

不過，就算考上大學，對於不少人來說仍意味着畢業即失業，內地今年大學畢業生超過900萬人，而上月全國城鎮人口失業率調查顯示，16至24歲的就業人口失業率近一成四；其他不論是今年新增城鎮勞動人口，還是以往的一些工作崗位，都將與之形成新一波殘酷競爭，而對各方來說，其實都需要活路，這亦是政府需要切實解決的問題。又需看到，疫情時代對全球大環境及內地民眾生產生活都造成嚴重衝擊，工作、收入不穩定等因素使得生活成本壓力趨增，此時推出三孩政策，亦是令效果大打折扣的重要原因之一。

此外，政府還需落力避免一代代人淪為被收割的「韭菜」，像近年頻繁湧現的P2P平台、長租公寓、教育培訓機構爆雷潮，都令民眾的生活雪上加霜；食品、藥品安全問題，假奶粉、假疫苗氾濫，都是在打擊生育子女的意願。近日再有銀行覷準商機推出「生育消費貸」，就像此前推出的「墓地按揭貸」，無疑又在加重家庭負債，當真是讓人「生死兩難」！