外國朋友寄來他一篇有關中國與伊朗的文章，頗有見地，有根有據，不是西方媒體與學者那種政治先行的所謂分析。他的文章集中論述伊、中兩國的近期關係及趨勢，我可以補充的是區域的地緣戰略形勢。

一是阿富汗。塔利班組織的立場是，外國軍隊不走，戰事不止，美國還是要被迫全面撤退，留不下特種部隊。美軍一撤，西方勢力再難藉軍力來影響當地政治，美國扶助的政府相信很快便會潰散和投降，領導者多會隨美軍同時撤走，只餘下也是美國資助的「伊斯蘭國」恐怖組織，應該是擾亂的能力有限。由此，塔利班可以與各方政治勢力合作重組政府，重建經濟。或許還有波折，但大勢已定。

塔利班吸收教訓，極端宗教主義有所修改，與外國友好力量也願意合作。中國與巴基斯坦合力幫助阿富汗重建，阿富汗也加入中巴經濟走廊，而中國的中亞班列在2019年已開通阿富汗，得到塔利班支持。在塔利班佔領區，中國礦產項目也備受保護。戰事一停，作為阿富汗最大投資者的中國，必然加大與當地的貿易和投資。

阿富汗安定，中亞便可經阿富汗入巴基斯坦或伊朗與印度洋，阿巴的交通比不上阿伊的連接，即使許多計劃中的公路、鐵路未建，如印度、伊朗、俄羅斯合作的國際西北大通路近乎夭折，從阿富汗南部經伊朗波斯灣的港口出海，還是較易。伊朗的阿巴斯及恰赫巴哈爾港和其他已連成一體的港口，遠比巴基斯坦的卡拉奇及瓜德爾港優越。阿富汗與伊朗的雙邊貿易，中國以阿富汗作為市場和過境貿易必然大增。

二是阿富汗和平的同時，中亞的烏茲別克以及土庫曼的開放，使整個中亞與阿富汗可以連上伊朗，南下印度洋，西往土耳其、歐洲，轉變為四通八達之中轉地，中歐班列、中亞班列便可以不經俄羅斯。近年喀什通吉爾吉斯到伊朗的多式聯運中亞班列已經開通。

三是影響最大的是伊朗與俄羅斯關係。2019年兩國已行自由貿易協議，最近伊朗迫切地要求加入俄羅斯主導的歐亞經濟體（包括白羅斯、哈薩克等國）的自由市場。若成功，伊俄結合便成政經一體，有助俄伊合作安定中東。伊朗的天然氣、石油也可經俄羅斯的現有管道往歐亞。俄羅斯似還未決定伊朗的加入，但是俄美矛盾擴大的話，未必不可能。伊朗亦可正式加入中俄主導的上海合作組織，形成中俄伊等的大區域經濟合作。

國際形勢變化迅速，中伊關係可決定更大的區域地緣戰略。