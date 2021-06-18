美國發動全方位打壓中國之戰，導致中國的一切事都可能被美國針對，連美國的一些「自己人」也遭受池魚之殃。

最近，美國國防部一位官員蓋爾先生被安全部門叫去問話，對他啟動「反間諜調查」。這位蓋爾先生乃文章惹禍，他於今年4月27日和5月27日在中國媒體發表了兩篇評論，一曰《為何美國在台灣島嶼上會敗於中國》，一曰《美國將中國人「他者化」，或為台灣衝突的前奏》，文章還批評美國國會腐敗，並且形容台灣的總統為「分裂國家的叛徒」。

於是，蓋爾被反指是「叛國者」，當局對他採取「國安行動」。蓋爾表示，他的這兩篇文章，是因探索中美關係惡化而撰寫，今年一月寫成後，獲上級許可送發多名官員觀閱，包括前總統特朗普和現任總統拜登。蓋爾說，為了擴大影響，他將文章投給美國媒體和中國媒體，不料出了事。蓋爾指出，他的文章是要讓世人關注中美之間有潛在的戰爭危機，他不願意看到悲劇發生。

這種事情要是在過去，根本就不是問題。蓋爾出事，當然不是因為他的文章寫了甚麼，而是因為文章發表在中國官媒上，現在的美國政府神經極為過敏，對中國十分仇視，對和中國相關聯的人和事，都高度警惕並且充滿敵意。在這種形勢之下，蓋爾是「享受不到」美國「引以為傲」、自吹自擂的甚麼「人權、自由、民主和法治」的，這些所謂「普世價值」、「美國精神」，都抵不過美國的政治需要，抵不過有關方面要「濫用國安」。

因此，蓋爾不僅沒有「言論自由」，而且還掉進了危害美國安全和成為間諜的陷阱，有朝一日美國「砌成了這個案件」，特朗普和拜登之流就可以振振有詞的聲稱，中國有多麼壞，如何威脅了美國，如何在美國「發展間諜」，如何挖美國的牆腳大搞「對外文宣」。接下來，有了蓋爾這個樣辦，美國政府就可以隨心所欲地將和中國「有關係」的美國人羅織成罪，麥卡錫年代不就是如此嗎？