西方人的思維邏輯很奇怪，明明是自己理虧氣短，還要顯得理直氣壯。北約峰會後發表聯合公報，一口氣對中國提出多項指控，甚麼「系統性挑戰」、「脅迫性政策」、核武庫迅速擴大、軍事現代化不透明等等。這正是典型的本末倒置，中國與北約風馬牛不相及，根本談不上挑戰和脅迫。何況歷史上只有西方欺負中國，中國從來沒有威脅過西方，遠的有八國聯軍侵華，近的有北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館，到底是誰挑戰誰？

至於所謂的中國核武庫迅速擴大、軍事現代化不透明，更是睜眼說瞎話。美國和俄羅斯分別擁有約6,000枚核彈頭，中國據估計最多也只有300多枚，與法國和英國相若，即是說北約成員國的核彈頭數量是中國的20倍，到底是誰的核武庫威脅最大？

尤其荒謬的是，北約還指摘中國與俄羅斯進行軍事合作，這已不僅僅是邏輯混亂，而是賊喊捉賊。北約30國可以結成軍事團夥，到處橫行霸道，中國不可以和別國進行軍事合作，維護自身安全，這又是誰制訂的規則？

說穿了，西方的邏輯就是典型的盎格魯撒克遜人的海盜邏輯。美國軍事基地遍布全球，航空母艦四處耀武揚威，想打誰就打誰，被視為理所當然；而中國既沒有對外軍事擴張的計劃，也沒有霸佔別人土地的企圖，更沒有稱霸世界的野心，只是按照自己的步伐和平發展，提升國力，卻被指形成「系統性挑戰」，這個世界還講不講理？

當然，跟海盜講道理無異於對牛彈琴，西方掌握國際話語權，扭曲事實、胡攪蠻纏正是他們的特點。說你對，不對也對；說你不對，對也不對。關鍵在於中國自己必須站穩腳跟，既不必跟隨對方起舞，更不能被對方嚇倒。正所謂，木秀於林，風必摧之。中國受到西方針對和圍堵，說明中國正不斷崛起，也說明西方正日益衰落，時間明顯在中國這邊，何懼之有！