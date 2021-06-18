《蘋果日報》涉刊出數十篇中、英文文章呼籲外國制裁香港及中國，涉嫌違反《港區國安法》第29條串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，警務處國家安全處昨早拘捕5名壹傳媒高層，包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、周達權，《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及張志偉，並向法庭申請手令搜查將軍澳壹傳媒大樓。手令容許處理新聞材料資料。又有人借機大做文章，稱新聞自由受損害。這敢問壹傳媒所作所為，是一般傳媒會做的嗎？美國標榜新聞自由，但白宮會容許傳媒派人到外國叫制裁美國嗎？有人把個別例子無限放大，混淆視聽。

警方亦凍結《蘋果》相關3間公司共1,800萬元資金，令《蘋果》財困進一步加深，有沒有錢出糧都成問題。法例上有份散播違法文章都須負上責任，不排除會有更多人被捕。壹傳媒肆無忌憚踩界，反中亂港，為這間毒媒做事擔驚受怕是必然，早知今日，何必當初？誤入《蘋果》，都很難翻身了。當局強調事件涉及刑事串謀罪行，利用新聞工作為保護傘或掩護，從事危害國家安全罪行，與正常傳媒工作無關。毒果是「造新聞」，並非做新聞，一般新聞工作者不應與有關人等扯上關係，應保持距離，免得影衰自己。

警方行動斬釘截鐵，並向公眾交代，殺「壹」儆百，另一邊廂的證監會相形見絀。壹傳媒昨早再次停牌。自從去年8月黎智英及該公司管理層被捕，壹傳媒股價多番出現不尋常異動，證監會查了超過大半年，至今仍沒有行動，亦沒有向公眾交代調查進展，任由這隻妖股繼續玩過山車，小股民喊得一句句。尤其是大股東黎智英持有的股份被凍結，公司股份流通量減少，更加容易被人整古做怪，證監會作為監管機構，應主動調查背後原因，現在反而要外間監察其調查進度，實在太不像話。