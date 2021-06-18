神舟十二號載人飛船升空，全球矚目，中國走到這一步實屬不易。從一開始，中國就落後於起跑線，但我們的前輩立志追趕，自強不息，理想最終一一實現。中國今日的太空事業，是懷抱着全人類進步的共同理念，如果西方國家繼續把中國視為「系統性挑戰」，將無益於全人類的進步。

從1957年開始，美蘇兩國在航天事業中展開競爭。而新中國成立不久，以當時的條件和水平，根本難以追趕，但前人的眼光是長遠的，當時就咬緊牙關設立項目，決心要送自己的衞星上太空，中國終於在1970年將東方紅一號衞星送上太空，這是一個標誌和里程碑。中國科研人員不斷自主研發和改善技術，到了1985年，中國已可向世界宣布運載火箭將投放國際商業發射服務市場，逐步啟動航天事業商業化，實現了真正的價值。

中國充滿商業人才，航天事業在1990年就通過商業火箭項目賺了第一桶金。到了90年代中後期，中國運載火箭技術成熟，平均每年發射5次，成功率更高達92%以上。這就讓美國有了戒心，當時拒絕中國參與國際太空站計劃。西方將中國拒之門外，對中國航天領域實施各種技術封鎖和遏制。2011年，美國還通過沃爾夫條款，進一步阻礙中美在航天領域的正常交流。

知識屬於全人類，頭上的太空亦然，沒有任何一個國家可以獨佔。中國的「四大發明」都是和全世界進行分享的，中國在建立民族自信的過程中，卻專門有人前來限制。當涉及到核心國家利益之時，中國只能咬緊牙關自主創新。最終，中國在火箭升空的技術主線中成功發展若干路線：一、建立登月的計劃；二、發展太空站的科技；三、開展火星的任務；四、北斗衞星系統。

隨着「嫦娥五號」落月、月球「挖土」、「天問」發射、「祝融」登火和打造天宮，太空路線已先後實現，我們的太空事業即將進入下一階段。昨天，神舟十二號成功把3名中國航天員送到中國親手打造的世界第3個太空站，將停留3個月。中國還將向載人登月邁出新的一步，並繼續探索火星，相信有關太空的各種技術將繼續成長。

對每一個中國人來說，這是一個揚眉吐氣的時代，筆者相信中國人的事業也是全人類的事業，中國太空事業的發展將惠及全人類。但在近日的北約峰會上，七國集團卻把中國稱為「系統性挑戰」。筆者認為，如果他們懂得將中國視為良性互動對象，猶可為；如果將中國視為不可兼容的敵意對手，不可活。其實合作是硬道理，世界一起合作才可以打造出好「東」「西」！