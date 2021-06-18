港府善心大發，昨日公布舉凡輪候公屋逾3年而未獲編配單位、又無領取綜援人士，下月起每月可獲1,300元至3,900元津貼，本月底接受申請，預料9萬人受惠。一個錙銖必較的孤寒財主忽然轉死性大慷納稅人之慨，當然不是無緣無故的，肯定與「跑馬仔」近了有關。

這絕非陰謀論。看林鄭政府近月所作所為，一改過去姑息養奸、懶政怠工姿態，忽然嚴厲和積極起來，當知內裏必有文章。除了配合中央政府旨意推行公職人員宣誓條例，趕絕反中亂港政客和深黃公僕外，抗疫方面亦忽然有為起來。例如倣效內地「封小區」做法的封樓強檢措施，過去港府顯得不情不願，近數月卻係又封唔係又封，甚至一度將變種病毒個案所住大廈的所有住戶一律送檢，激起民怨沸騰也在所不惜，結果拖延逾年的疫情終於有望真正清零。現在又對輪候公屋的基層大灑金錢，與外界長期要求當局提供租金津貼不予理睬的態度大異其趣，可見特首寶座引誘之大，堪稱無可抗拒。

當然，站在小市民的角度看，不管政府做事的出發點為何，總之與民有益的德政都值得支持。港府委任的劏房工作小組早前發表報告，建議一系列針對劏房的租務管制措施，預料今年內立法。但報告沒有設立「起始租金」，變相讓業主有抬高租金之機，現在推出的租金津貼若未能與租務管制同步推行，最終又是只有業主受惠。可見港府施政依然不脫歎慢板的陋習，政策又天殘地缺，各有各做，想藉此拉抬民望，難矣！

事實上，林鄭任內政績不僅乏善可陳，就連四平八穩也談不上，一場黑暴簡直將香港搞得體無完膚，正是拜其剛愎自用復綏靖投降所賜。要不是「一哥」鄧炳強上場扭轉劣勢，加上中央政府打出國安法等連串組合拳，單靠林鄭政府之力，香港今日已然淪陷。如此表現還想博連任，是否太厚顏了？