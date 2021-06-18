一位台灣大學哲學系的教授，經常公開支持中國大陸，新冠肺炎疫情爆發後，有網友質問他：「你這麼愛大陸，何不回去打疫苗呢？」這幾天教授發布了視頻，背景正是在大陸，他說：「你看，我不是回去了嗎？我就是支持祖國，就是愛打大陸的疫苗。」

該教授在大陸先得隔離14天，暫時沒能分享他接種疫苗之事，但是講了一段受檢測的經驗。他說，動身回大陸前，在台灣找了一家好的醫院作新冠病毒測試，結果呈現陰性才可以上飛機，抵埗後滿以為不必再檢，豈料，大陸機場的檢疫部門說要重檢，教授初時有點不情願，覺得這不是多此一舉嗎？不過，他說前往檢測的過程中，工作人員指示清晰，溫言軟語，感覺上還是挺不錯。

不檢則矣，一檢之下，教授就發覺大陸的專業水平，跟台灣完全不在同一檔次。他說，在台灣醫院檢測，檢測的棒子只碰一碰鼻腔、口腔就算了，大陸可不是這樣，那檢測棒要在鼻子多深入一倍半的距離才算。檢測者有何不適或不明白之處，醫護人員都能照顧周到，充分表現出專業的態度。

相比之下，台灣的檢測便有點兒戲，教授還得掏了7,000元台幣去做，大陸的明顯更嚴謹，卻是免費的，兩者孰優孰劣，不言自明。更大的問題，還不是在於收費抑或免費，而是台灣整個檢測系統太馬虎，不肯作全民篩檢也就算了，肯付高價去做的測試，卻仍是那麼不專業。

台灣新一波新冠肺炎疫情是在5月爆發，但是當地專家溯源，發覺最少在兩個月之前，病毒已經在寶島流布。可惜，蔡英文政府素來疏於檢測，即使肯安排檢驗，也是草草應付，願意付費去做的，尚且如此草率，其他就可想而知。整個寶島應對疫情，盡是不緊不慢，病毒能不肆虐者，幾稀矣！