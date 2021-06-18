有道是，「根深不怕風搖動，樹正無愁月影斜」，之不過，若然經常做埋啲損人不利己嘅嘢，咁就遲早不得好死。呢，涉及區議員宣誓嘅法例上月已刊憲生效，消息指當局計劃下月安排區議員逐一宣誓，依家正擬定作為違誓或宣誓無效標準嘅「負面清單」。

一班黃絲區議員過去水鬼升城隍，揸住雞毛當令箭，如今，不務正業嘅衰議員，相信都會「攬炒成功」──冇得留低！據悉，「負面清單」涉及最少3類行為，即曾參與去年民主派「35+」初選、曾借出議員辦事處作票站，以及曾簽署「墨落無悔堅定抗爭」聲明書。按此推算，至少170名區議員將被DQ，當中分別11人和7人係區議會正、副主席；公民黨及新民主同盟區議員或將「全數陣亡」，最為悲壯！而民主黨亦將失去至少半百議席，該黨一向「聲勢浩大」，有成50多人曾借出議辦作初選票站，包括黨主席羅健熙。至於涉及「35+」初選嘅鄺俊宇、涂謹申等，相信都未必可以留低！

區議會嘅角色和職能主要係關注其所服務嘅地區，向以諮詢為主， 雖然屬非政權性嘅區域組織，但一眾區議員畢竟都係支取公帑處理地區問題，要有服務街坊嘅本心和熱誠。之不過，黃絲區議員凡事政治行頭，又鍾意玩嘢！據悉，喺條例通過後被DQ嘅區議員或被追薪，最多可達170萬元。一些「身有屎」嘅黃議員，為咗避免「偷雞唔到蝕把米」，喺未宣誓前已紛紛辭職，至今起碼有數十個議席因而懸空。依家「負面清單」所涵蓋嘅3類人士，老朽相信喺下月宣誓前，「忽然」身體有事需要休息嘅將陸續有來！

從大量黃衰議員冇得留低，可見只要政府揸正嚟做，撇除怠政陋習，咪經常頭岳岳四圍踱，則一切「掛羊頭賣狗肉」嘅政治把戲都難得逞！記住事在人為，勿為官避事，則香港必能重拾正軌，重回安靜！