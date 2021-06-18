近月，部分反政府暴亂的最主要重犯和黑手，涉嫌觸犯《港區國安法》或多項有關非法集結、非法遊行、煽惑非法集結遊行等刑事罪行，不准保釋，排期候審。雖然距離老百姓要求政府盡快審結相關案件的願望相距甚遠，但市民看到暴亂的始作俑者、核心策劃和組織及煽惑者相繼收押，抑鬱的怒火稍稍紓緩。

然而，以美國、英國為首的「新八國聯軍」利用其主導的國際性高峰會議，不斷把香港拿來說事，不斷攻擊中國政府實施《港區國安法》等舉措，是違反《中英聯合聲明》，破壞「一國兩制」，削弱香港人的民主、人權、自由等，這是明擺着的國際撒謊，明擺着的當港人是白癡。作為身受其策動支持的黑色暴亂禍害之苦的每一個香港人，又豈能吞下這隻「死貓」？更豈能讓緊急出手救香港於水深火熱的中央政府，被這樣惡意和完全不符合事實的造謠大肆抹黑呢？

正正由於國際政治的雙重標準，各國只從自己國家利益出發「打牌」，把香港人的命運玩弄於股掌之間。香港人自己更加要爭氣，更加要大力督促特區政府依法治港，必須加快對反政府暴亂案件的審訊，必須清理非法佔中未審的案件。用光明正大、依香港法律審結的刑事罪行結案的結果，告訴各國政府和人民，誰是幕後黑手？是誰破壞「一國兩制」？誰是暴亂的始作俑者？誰必須承擔法律責任？讓國際謊言，讓美、英大話王在正義女神的判決面前出醜吧！

美霸面對香港的庭審氣急敗壞，擔心其代理人及核心團隊精神崩潰認罪爆大鑊，千方百計用「精神勝利法」打強心針。「美國共產主義受害者紀念基金會」剛宣布將年度最高榮譽頒給那位最怕在監獄洗廁所的昔日傳媒大亨，表彰其畢生反共爭民主。人未死便先紀念，也太顯得美國後台老闆已經黔驢技窮、急不擇路了。