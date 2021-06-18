美國總統拜登近日展開上任後首次外訪，馬不停蹄地先後到了英國及比利時，出席七大工業國集團（G7）、北約及美歐領導人峰會，然後再到瑞士與俄羅斯總統普京會面。拜登聲稱今趟旅程主題為「美國回來了」，象徵其前任特朗普奉行的單邊主義已告終，美國將重返國際社會，修復與盟友以至其「死敵」俄羅斯的關係。但更多人覺得，拜登這次外訪實為徹頭徹尾的「聯歐反華之旅」，目的是拉攏盟友和離間中俄，以便對中國進行更全面的圍堵、更瘋狂的打壓。

G7峰會的會後公報，跟隨美國論調對中國的新疆、香港及台灣問題指手畫腳，作出大量沒有事實根據的無理指控，並呼籲世衞牽頭對新冠病毒再次進行所謂的溯源調查。美國又在峰會上宣布，將推出總額聲稱達40萬億美元的「重建更好世界」計劃，呼籲其他成員國參與提升全球基建，明顯想抗拒中國的「一帶一路」倡議。北約成員國的聯合公報，亦首次將中國定性為「對國際秩序的系統性挑戰」。有美國傳媒形容這是拜登政府的「重要外交勝利」。

實情是否如此？歐洲的領導人似乎有不同看法。德國總理默克爾稱，歐洲不能低估，但亦不應高估中國崛起所帶來的挑戰。法國總統馬克龍明言，法國不是中國的附庸，但也不應與「任何人」結盟，又強調北約全名是「北大西洋公約組織」，但中國明顯不在大西洋。英國首相約翰遜也重申，根據他得到的意見，新冠病毒是源自動物，而不是來自任何實驗室。

多家歐洲媒體事後均報道，歐洲多國其實對美國的看法和主張有許多不同意見，有關公報某程度只是「畀面派對」，口惠而實不至。尤其是對於40萬億美元的基建計劃，多國都質疑錢從何來？美國可是連自身的基建計劃都拿不出足夠資金，最後會否變成美國點菜、歐洲付鈔？美國的遠洋盟友南韓與新西蘭，對美方的圍堵中國倡議也是興趣缺缺、陽奉陰違。美國欲籌組「現代版的八國聯軍」，並不如想像般順利。

美國近年大肆渲染所謂的「中國威脅論」，但事實上，不斷在各地製造混亂、挑起衝突，以至發動戰爭、威脅全球的穩定和安全的，正正就是美國。美國指控中國不斷擴軍和作出軍事挑釁，但同時美國的艦艇、戰機和軍事基地卻遍布全球，並恒常化地粗暴干預別國內政。

中國經過40年的改革開放，確實對美國經濟及企業利益帶來一定威脅。美國現在試圖效法中國大力投資基建與科研，本屬有競爭才有進步的表現。但美國偏行邪道，繞過世貿組織處理貿易糾紛，企圖透過疫情問題與外交、軍事威脅來達致其經濟目的，並千方百計威逼盟友聯手圍剿中國，這才是「對國際秩序的系統性挑戰」！

即使這支「現代八國聯軍」能夠組成，當今的中國已有別於落後、積弱的清朝，現今的中央政府與中國共產黨也不是腐敗、無能的滿清政府，絕對不會重演當年向外國列強委曲求全、割地賠款的局面。香港市民必須認清有關國際形勢及美國的圖謀，切勿誤當美國等境外反華勢力的傀儡和棋子。