中國共產黨的歷史中，多見政策矯枉過正。因它所面對的歷史轉變，都是前所未有，犯錯難免。它的施政是要改造中國汪洋大海的農民世界，不是改朝換代而已。農民心態有優也有劣，億萬農民加起來，優劣都會放大千倍以上。成者為王，敗者為寇，這卻正是中共要革除。

農民的心態積千百年而成，離棄不易，頑強守舊抗拒者必多，不可能單靠說服便可改變。但是，中國面對列強分割的危機，時不我與，要快改便只能強改，而強改必然有錯。最極端的是大躍進，連中共本身，自毛澤東以降也擺脫不了農民的習性，好在中共矯枉過正之後懂得改錯。可又是從一個極端走往另一個極端，逼出文化大革命來。文革之後又有反動，中共始終擺脫不了矯枉過正的傾向。也許這是唯物辯證法和《易經》的陰陽正反規律。

矯枉過正是革命黨革命的多見慣例，政治恰到好處自然最好，這也是所謂有識人士所追求、崇尚。但是，現實政治裏有多少恰到好處的結果呢？而恰到好處，是恰到哪些人的好處呢？

政治是不同價值的競爭以至鬥爭，恰到好處不是某一方大獲全勝，便是各方妥協、暫時休戰，哪有完美的結局？

放在香港，國安法是猛藥，甚至可以有矯枉過正的傾向。但是，猛藥是針對大病。因美國策動港人響應的「顏色革命」，香港幾近淪陷，而且港人反共反中甘心叛國者不少，美國仍虎視眈眈，伺機再發動暴亂。

而在香港以外，中美矛盾正長期化、惡劣化，香港不能置身於外，中央政府便不能不快刀斬亂麻，在政治上排除香港再亂的條件與因素。除惡務盡，為的是保中國的香港，保中國在中美競爭中的大利益，其中未必矯枉過正，不過是不再照顧眾多殖民地制度下孕育的既得利益，以至反共拒中的勢力。就算是有矯枉過正，也是時勢所逼。

中央政府還只在摸索治港的良策，怎樣與香港人合作，創造「一國兩制」的新局，來支援國家的大建設和在國際戰場上的衞國鬥爭。

中共百年成功的關鍵因素是不怕犯錯，敢於創新與革命，也有錯必改，而且改得徹底，不會含糊。此所以在艱難困苦中，在一窮二白的限制下，中共可以有百年發展，現正在興旺當中，這勝於70多年歷史的蘇共，也勝過逾百年歷史的德國社會民主黨，在國際發展，樹立起中國道路的旗幟。中共始發，受惠於蘇俄革命。中國成功，應該可以惠及眾多從殖民主義、帝國主義掙扎出來的發展中國家。