《港區國安法》公布將近一年，黎智英因涉干犯國安法被抓捕羈押多月，又因為組織非法集結罪共判監20個月。然而，黎智英創辦主理的《蘋果日報》卻一直運作。

能頂住如此巨大的社會壓力和犯案風險，這說明《蘋果日報》絕不是一家普通的私營媒體，它的「政治韌性、組織嚴密性和對抗國安法的明確性」，都不是尋常私營媒體能辦得到的。無怪乎，人們早就懷疑，《蘋果日報》實乃內外反中亂港勢力共同打造的政治工具，是一個顛覆政權的組織，只有這樣的工具和組織才能夠和中央、香江府衙落實國安法死扛不已。

日前，香港警方國安處拘捕了壹傳媒和《蘋果日報》5名高層，凍結了《蘋果日報》3間公司合共1,800萬元資產。保安局局長表示，這些涉案者通過《蘋果日報》發布數十篇文章，勾結外國勢力制裁香港和中國，危害國家安全。他表示，警方正積極調查報社內外涉案之人，對相關線索會追查到底。局長同時警告，任何人或公司嘗試利用新聞工作為保護傘或掩護，危害國家安全，政府必定以最嚴厲的措施依法打擊。

事情發生之後，有人猜測《蘋果日報》再難混下去，只能立刻「收檔」。然而，該報的執行總編輯馬上表示，會盡一切努力如常出版，一副「頑抗到底」的架勢。

今次警方行動突然，黎智英集團被打得措手不及，然而他們陣腳不亂，執行總編輯可迅速作決定，可見他們早有「預案」，對維持公司運作方面早有梯隊執行安排。

事實上，去年8月黎智英被抓後，他的「核心層」就三天兩頭往看守所監獄跑，聽取指示，密謀策劃，部署打持久戰，那5位高層大抵也早就「預咗」隨時被抓。自己事、自己知，他們幫着黎智英幹了多少壞事？多少違法之事？出了多少壞主意？從黎智英那裏獲取了多少酬庸？現在，他們也進去了，但早已安排的後續力量又再頂上。

可見，黎智英打造的絕非一般媒體，而是圖謀不軌的顛覆組織！