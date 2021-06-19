萬法皆空，因果不空。隨着黎智英入獄、多名高層一網成擒，以及資產被凍結，壹傳媒真正到了窮途末路的地步，距離死期已經不遠，這正是他們自己造下的罪業而必須承受的惡果。反對派將警方執法形容為打壓新聞自由，純屬一派胡言，壹傳媒公然要求其他國家制裁自己國家，這不是新聞自由，而是叛國行為，在任何國家和地區都屬於嚴重罪行，懂嗎？

壹傳媒打從成立第一天起，就以反中亂港為職志，過去港府姑息縱容，中央放任自流，導致黎智英之流有恃無恐，從叫囂「天滅中共」發展到「為美國而戰」，從利用政治黑金禍港發展到公然煽動黑暴。甚至在《港區國安法》實施之後，他們依然沒有收斂，還不斷發表涉及危害國家安全的文章，結果自投羅網。警方掌握了《蘋果日報》數十篇要求外國制裁香港或中央的中英文報道，已有充分證據拉人封舖。美國有位退役海軍陸戰隊成員僅僅發表兩篇有關台灣議題的評論文章，即遭華府啟動反間諜調查，隨時被控叛國罪。按照這種美式標準，黎智英及壹傳媒又該當何罪？

毛澤東說過，反動派總是高估自己的力量，低估人民的力量。黎智英之流最大毛病就是狂妄自大，他們以為有洋人撐腰，有港府無間道庇護，就可以為所欲為，殊不知善惡到頭終有報，出來行遲早要還。實際上，中央對他們已非常仁慈，不管他們如何詆毀共產黨，如何抹黑國家民族，中央都隻眼開隻眼閉，從來沒有追究。即使推出《港區國安法》，也不設追溯期，可謂仁至義盡。怎奈他們不識好歹，繼續肆無忌憚地勾結外部勢力，挑戰國安底線，終於迫使中央及港府出手，送他們最後一程。

鳥之將死，其鳴也哀。壹傳媒行政總裁張劍虹大聲疾呼「大家要頂住」，與其說是打氣，不如說是滅亡前的哀鳴。大家不妨拭目以待，看看爛蘋果到底還能頂多久。