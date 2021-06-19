回歸近24年，香港轉變巨大，法官頭上的金色假髮，依然牢牢戴在頭上，司法部門「50年不變」，不過並非好事，司法亂象叢生，隔幾天便有新聞爆出，大家會當成是笑話，還是笑中有淚的悲劇呢？

網媒女記者去年5月在旺角被捕，被控拒捕罪，日前審訊後被裁定一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪成，判監4星期，緩刑2年。散庭後主任裁判官嚴舜儀才發現該控罪不能判緩刑，押後案件至下月17日判刑，索取社會服務令及背景報告。

有些工作，不能出錯，例如高空工作，失足便成千古恨，又例如基建工程，會死人冧樓，法官判錯案，牽涉人身自由、前途、生計甚至家破人亡。坐冤獄浪費人生，中間受的苦，誰來賠償？大部分地方取消死刑原因就是怕有冤案，殺了頭如何賠命給苦主？當然，判錯案亦有可能是判處犯法的人無罪，讓其逍遙法外，繼續害人，但受害者或家屬可以告政府索償嗎？假若國家安全因此受到威脅，司法部門可以擔當得起嗎？所以《港區國安法》以不准被告保釋為原則，防止再度犯事，除非被告確保不會在保釋期間危害國安。

其實這個原則起初連法官也搞不清，大漢奸黎智英官司纏身，其中被控欺詐及違反《港區國安法》，由於潛逃及再犯事危害國安風險極高，裁判法院拒絕其保釋，但高院法官去年底竟然批准黎保釋，終審法院判定律政司上訴得直，撤銷黎的保釋。終院指出高院錯誤引用法律原則，誤解《港區國安法》對保釋門檻的要求。其實都是讀法律的，為何詮釋法律會差天共地，市民真是百思不得其解。法官犯下錯誤，不用「停審」或者扣糧減薪，屢判屢錯，都不會被炒魷魚，這才是百分百筍工，真真正正的鐵飯碗，難怪司法機構對改革如此抗拒。