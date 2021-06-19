「警察拉人，司法放人」又再上演，唔到你唔嬲。時任立法會議員陳淑莊等人被票控於2020年4月2日與4月3日間，在大南街「HANDS」酒吧參與受禁群組聚集。期間有街坊因酒吧發出噪音而致電投訴，並遭傳媒拍下陳淑莊等人群聚狂歡的圖片。惟如此一宗毫無疑點、圖文並茂、「人贓並獲」的案件，來到法庭審訊，最後竟然又是罪名不成立。

裁判官接納陳淑莊所言，聚集目的是解釋限酒吧令的內容，可以構成豁免理由，因此裁定陳淑莊、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華以及酒吧負責人陳偉才，參與受禁群組聚集及營運受禁群組聚集進行的地方，罪名不成立。而當日職員並沒有為部分人量體溫及限4人一桌，故裁定陳偉才「作為餐飲業務負責人在指明期間內未有遵從食衞局局長指示」傳票控罪罪名成立，罰款5,000元。高高舉起，輕輕放下，一人輕罰數千元，兩人罰都不用罰，好嘢！

都說欲赦之罪，何患無詞。明明是數十人違反禁聚令擠在細小的酒吧狂歡，無視政府抗疫措施及播毒風險，陳淑莊的立法會議員身份，涉違反禁聚令更應罪加一等，但原來如此黑白分明的道理，來到法庭也可以花費多堂官司拗餐飽，最後更裁定合情合理合法，真教這些日子以來因違反禁聚令而遭票控的小市民不值，皆因他們欠的只是一個特權身份而已。

當然，警察拉人、司法放人並非今日的事，黑暴一役，警方拘捕過萬人，遭律政司起訴僅二千餘人，當中真正獲刑的只佔少數，更多的是獲放生。陳淑莊作為反中亂港中堅分子，儘管在國安法生效後急流勇退，但只要有需要、有合適時機，保護傘還是會發揮作用，足見司法亂局已是根深柢固，是結構性問題，加上林鄭、鄭若驊等廢官姑息包庇，司法獨大至今不變。一言以蔽之，香港要實現真正回歸，司法改革刻不容緩。