早前，盛傳《蘋果日報》將過不了7月1日，在此前就要關門大吉，是耶非耶，筆者從來沒興趣深究，因為這份報章大局已定，即便是過得了初一，也捱不到十五。

一個月前，本欄曾說今日《蘋果日報》的末路窮途，有點像武俠小說《笑傲江湖》之中的青城派。這一幫人平素作惡多端，最後給華山派的林平之盯上，但他不是一下子將對手了結，而是告訴你末日將到，不定在甚麼時候會將你整派全殲，可能是今天，也可能是幾日之後，端視林少爺的心情而定。

早前警隊「一哥」已經表明，他不惜用一輩子工夫去搜集《蘋果日報》的罪證，人家的話都說到這個份上，毒果報自是離死不遠。「一哥」言猶在耳，警方在6月17日早上，便出動了數百人搜查壹傳媒大樓。而保安局局長事後見記者，更加呼籲其他人不要再跟這個犯罪機構拉上任何關係，說的話比「一哥」更重，可見京港政府已經鐵了心，要對準壹傳媒「壹」劍封喉。

壹傳媒最後了斷時，定然將自己講得很偉大，說是如何為法受惡，如何甘心當民主烈士。各位看官，你可別信它，如果壹傳媒自始至終都抱視死如歸的態度，說實話，我對他們還能有三分敬意。可惜不是，通過《港區國安法》之後，《蘋果日報》的骨子便開始硬不起來，遠的不說，月前該報便不敢再用「武漢肺炎」之名，而改稱為「高弗19」，倘當真無懼，又何需如此？

其實，壹傳媒不是不知道厲害，他們為了求存也想過退縮，但一旦退縮太多，又怕開罪原有的讀者，結果就成了豬八戒照鏡，兩面不是人。

壹傳媒的主事者頭腦不靈，這幾年更是不懂因應時勢，拿捏恰當的進退之道。故《蘋果日報》必死的預言，本欄早在2019年2月時已經提出了。