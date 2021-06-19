人無善志，雖勇必傷；叛國禍港，居心歹毒，雖勇必亡。這正是在監倉不是洗廁所就是被押往法庭路上黎智英嘅寫照！壹傳媒黎智英涉違國安法被捕後，警方國安處日前再拘捕5名壹傳媒及毒果報嘅董事和高層，指佢哋涉嫌違反《港區國安法》串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，通過刊登數十篇文章勾結外國勢力，呼籲外國制裁中港。

今次警方國安處嘅行動，明顯與去年8月大有不同，該次行動拘捕黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層等共10人，同日出動約200警力搜查壹傳媒大樓；而今趟出動逾500警力，兵分多路，大清早先拘捕壹傳媒及毒果報5高層，據悉警方當天晨早6時強行「爆門」進入毒果報副社長陳沛敏住所進行拘捕，更檢走部分不屬於佢嘅電腦。至於搜查壹傳媒大樓，同去年那次也大有不同，今次行動果斷封樓層，從大樓檢走一批文件資料、電腦主機、硬碟以及報紙刊物等，估計被檢走主機數目超過40部，包括被捕5名高層如羅偉光、張劍虹、陳沛敏等嘅電腦主機；消息指，警方集中搜尋電腦內有關「美國集會」及「支持香港」等字眼，老朽相信，經過警方開啟並深入分析後，應有更進一步資料揭發壹傳媒涉違國安法嘅可靠證據。

此外，保安局局長呼籲其他員工及同業「切勿和危害國家安全的罪犯同流合污，應該和罪犯切割」，用詞之嚴厲前所未見，同時再凍結與毒果報相關3間公司嘅資產，涉款約1,800萬元。有法律界人士估計，壹傳媒高層被捕及資金被凍結情況下，毒果報未能支撐營運至下個月就會「摺埋」。「臥龍無水動應難」，一身係罪、國安重犯黎智英已淪為「泥紙鷹」，阿哥，龍冇水都死，何況係折翼「泥紙鷹」！美國主子再頒多幾個乜鬼「自由獎章」畀佢，都唔知攞景定贈興！風吹燈滅，毒果落沾泥污，叛國禍港大漢奸一生臭名永留！