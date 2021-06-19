本屆政府任期之內經歷了4次回歸紀念日，只有兩次可正常舉行慶典；同期也經歷了4次10‧1，也只有兩次可正常舉行活動。原因是美、英等「新八國聯軍」策動和支持反中亂港及「港獨」分裂勢力持續兩年的反政府暴亂，搞顛覆性質的顏色革命，令特區市民慶祝的自由都受侵犯，權利被剝奪。對此，特區政府必須認真反思和檢討。

反中亂港勢力長期以來用「支聯會」、「民陣」等各種名目的聯合陣線做招牌，把每年元旦、7‧1、10‧1，再加上6‧4前後，推動全港反中反共反政府的社運高潮，假民主、人權、自由之名，每年最少4次大洗港人的腦。久而久之，積非成是，把反中反共反政府形成潮流。

再加上本屆特區政府奉行綏靖主義的退縮妥協路線，往往屈服於反中亂港勢力的無理要求，令正向的群眾活動受到嚴重干擾及破壞，這兩年的7‧1和10‧1不能正常舉行活動就是明證，簡直是極大的恥辱！但最奇怪的是，政府當局好像沒靈魂、沒感覺！

倘若特區政府連市民天經地義的正向活動都不能保障，試問這個政府如此軟弱無能，還有何用？舉一個現實的行政當局「弱雞」例子，便可說明特區政府如何怕事避事。去年的7‧1及10‧1是全港區議會全面淪陷後，首個要處理的民間團體舉辦活動撥款申請考驗，由於政府的不作為、怕擔當，各區舉辦活動的權利便被留難和剝奪了。

其實去年生效的《港區國安法》已訂明分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，保障港人的權利和自由，並可執法取締形形色色的分裂國家、破壞特區政府施政的罪行。可是宣傳和執法都未到位，執法部門和受眾尚未充分掌握，令人遺憾！特區政府應依法取締「支聯會」、「民陣」等涉嫌觸犯《港區國安法》的組織或機構，依法切實保障港人正向政治活動的權利。