沙田大涌橋路日前發生嚴重車禍，一輛私家車攔腰撞上小巴，小巴翻側，釀成1死8傷慘劇。約半個月前這裏發生另一宗車禍，涉及旅遊巴、校巴及貨車，20多名學童受傷。有關路段早已是公認的交通黑點，過去10年間意外頻生，但運輸署歎慢板，至今仍未把這路段列為交通黑點，沒有提醒道路使用人士在這路段須小心駕駛和注意交通安全。

在涉事路段的十字路口是裝有俗稱「孭仔燈」的交通信號，「孭仔燈」設計本意是提醒駕駛人士可優先轉彎，箭嘴燈號卻設於綠燈側邊，導致司機混淆燈號肇禍，被指是致命交通事故的元兇，外界多次促請當局改善設計或取締「孭仔燈」。本案涉嫌危險駕駛引致他人死亡的女司機獲准保釋候查。消息指該女司機剛換掉暫准駕駛執照（即「P牌」），有人聲稱非住沙田，因賣車到附近試車、不熟路，加上看錯燈號令車禍發生。

根據《道路交通條例》第36條「危險駕駛引致他人死亡」的規定，（1）任何人在道路上危險駕駛汽車引致他人死亡，（a）一經循公訴程序定罪，可處罰款5萬元及監禁10年； （b）一經循簡易程序定罪，可處罰款2.5萬元及監禁兩年。（2） 如屬首次被定罪的人，可被取消駕駛資格至少5年；如屬再次被定罪的人，可被取消駕駛資格至少10年。而按照《道路交通條例》第36A條「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」的規定，（1）任何人在道路上危險駕駛汽車，引致他人身體受嚴重傷害，（a）一經循公訴程序定罪，可處罰款5萬元及監禁7年；（b）一經循簡易程序定罪，可處罰款2.5萬元及監禁兩年。（2） 如屬首次被定罪的人，可被取消駕駛資格至少兩年；如屬再次被定罪的人，可被取消駕駛資格至少5年。

消防處人員到場後發現小巴司機及一名乘客未有被安全帶綑綁，被拋離座位。根據《道路交通（安全裝備）規例》規定，公共小巴如座位設有安全帶，司機或乘客如沒有佩戴安全帶，可處罰款5,000元及監禁3個月。

2014年至2019年間，有關路段共發生250多宗車禍。有立法會議員多次向運輸署提出質詢，要求盡快採取改善措施，尤其是改善俗稱「孭仔燈」的交通信號，避免誤導司機。有關官員答覆稱，已全面檢討大涌橋路的情況，提出多項中短期改善措施，包括優化交通燈位置。可惜交通事故卻沒完沒了，問題根本沒有解決。

除了交通燈信號和道路設計不盡合理，駕駛態度不端正也是事故的重要原因。有些司機罔顧交通規則，如不佩戴安全帶、疲勞駕駛、酒後駕駛、超速駕駛甚至「嗑藥」駕駛等，而小巴過去常因超速行駛而有「亡命小巴」之譏。有關部門需要對司機、乘客加強教育，加強執法，增加阻嚇力。

過去11年大涌橋路一帶曾發生逾30宗涉及傷亡交通意外，造成7死逾150人受傷；人命關天，運輸署責無旁貸，必須盡快將大涌橋路列為交通黑點，並仔細調查事故成因，盡快提出改善措施，盡一切努力保障市民生命和交通安全。