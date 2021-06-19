世界視線：招募網紅洗污名　福島宣傳枉費心

日本政府決定將核廢水倒進海洋，引發鄰國強烈不滿。有報道指，福島當局為「洗白形象」和推廣旅遊，竟想到一着奇招：招募中國和南韓的「網紅」，邀請他們到當地體驗高爾夫球和滑雪等項目，借助他們的影響力進行正面宣傳。

日本致力於「災後公關」工作並非新聞，最典型例子是復興廳將福島核廢水中難以過濾的放射元素「氚」「吉祥物化」，企圖淡化其危害性。就在日本政府宣布將核廢水一倒了之的同一天，復興廳便公布宣傳資料，當中「氚」以綠色小人的「可愛」形象出現，而且在雨水、海水以至人體中均大量存在，且可通過排泄排出體外，「人畜無害」。日本當局的這一波「愚民」操作遭到不少批評，結果推出不久便被下架。

針對海外的「災後公關」工作，日本當局更是不遺餘力。有媒體翻查復興廳2018至2021年間的預算數字，發現2018至2020年介乎3億至6億日圓的水平，到了2021年卻飆升至20億日圓，無法不令人懷疑，是為了應對核污水排入海洋在海外激起的巨大輿論反彈。事實上，復興廳除了僱用專業公關團隊進行媒體宣傳（上述「氚吉祥物」宣傳品就用了幾百萬日圓製作）。至於針對海外網絡的工作，據聞相關標書規定，海外合作「網紅」要達到YouTube粉絲數50萬以上的門檻。

問題是，網紅拿好處寫「業配文」，公信力本來就大打折扣，更何況赴核區旅遊，其實等於拿身體健康開玩笑，實在無法想像會有人因為網紅美言幾句，就放心赴福島旅遊。單說福島出產的食品，到現在還在許多國家的禁止進口之列，這「廣告」根本就無法賣。早前東京奧委會發起向民間徵集各地美食，以選入選手村菜單的活動，結果獲獎的美食包含福島食材，連日本網民也看不下去，狠批「太失禮」；就連美國也禁止福島核電廠周圍地區進口的農、乳製品。

當然，打鐵還需自身硬。日本與其花錢打廣告聘請網紅，不如切切實實處理好污水問題，以實際行動贏回人們的信心。