正論：最壞時期已過去　敲定通關復往來

都說香港是福地，絕非虛言。本港新冠疫情反覆，早前才由專家一錘定音表示第4波疫情已經完結，無奈好事多磨，不旋踵即有「染疫三母女」確診英國變種病毒，28日清零斷纜。幸好上天始終待香港不薄，截至昨日，本地已經連續13日零確診，一直對香港又慎又懼的澳門政府終於鬆口，只要實現連續14日清零，便願意磋商放寬兩地出入境安排。

目前澳門仍實施禁止外國旅客入境令，只容許澳門居民及中港台居民入境，惟港人入境前必須持有24小時內病毒檢測呈陰性的證明，並在入境後接受14天醫學隔離。儘管港府已推出「回港易」計劃讓澳門港人免檢入境，但兩地仍未回復正常通關，港澳交流幾近停頓。很大程度上，這個局面必須怪罪無能港府。眾所周知，澳門疫情早就清零，很早就沒有本地個案，但香港自去年1月爆疫至今經歷4波爆發，疫情反反覆覆，不斷惡化，而且每次皆始於外地傳入，證明「外防輸入，內防反彈」完全不到位。在這樣的情況下，澳門當局視香港為生人勿近的疫埠，何足為奇。要不是中央對港府抗疫無能的不滿之情溢於言表，港府也不肯改弦更張，連月來實施突襲封樓強檢，並加強入境檢疫安排，才終於在驚濤駭浪後，好不容易再次迎來清零的機遇。

昨日本港新增3宗輸入病例，本地則連續13日沒有確診個案，澳門特首賀一誠早前已明確指出，香港連續清零14日是港澳恢復正常通關的最起碼條件。由於「染疫三母女」沒有造成社區爆發，本港疫情終於受控，澳門方面亦終於鬆口，若本港連續14天沒有本地個案，就有條件磋商放寬港澳兩地的出入境措施。換言之，若今日仍維持本地零感染，港澳兩地通關在望。

事實上，全球受新冠疫情摧殘，各地交通近乎全面停擺，經濟遭受重創。隨着疫苗面世並在多國展開接種，不少地區的疫情漸見回落，皆急不及待回復正常交通往來，重振旅遊業及商業活動。除了港澳通關在望，歐盟成員國日前亦同意解除8個國家及地區的旅遊限制，來自有關地區的旅客，入境歐盟國家毋須接受14日隔離檢疫，當中包括港澳地區。而港人的旅遊熱點泰國，總理帕拉育表示會在120日內全面開放泰國國境，讓完成接種新冠疫苗的海外旅客入境免隔離，好消息可謂一個接一個。

當然，與澳門互通只是第一步，何時與內地互通，是港人冀望已久的重要一步。目前廣東省疫情仍未喘定，廣州本月15日才宣布本土病例清零，惟一日後即告斷纜，16日新增4宗本土確診個案，以致「來港易」計劃仍然只聞樓梯響。既然粵港通關未能一步到位，港澳先行通關便顯得刻不容緩。剛過去的5‧1假期，訪澳旅客達到16.7萬人次，酒店平均入住率逾八成三，近乎2019年水平，羨煞一橋之隔的香港特區，證明通關是振興旅業、救活經濟的不二法門。隨着本港電子消費券派發在即，市面一片熱鬧勢頭，若盡快打通港澳門戶，勢必更能刺激港人消費意欲，讓經濟進一步復甦，何樂而不為？

明乎此，港府千方百計「谷針」的同時，更應加緊與有關方面商討通關，不要再白白錯過難得的清零機遇。惟有先踏出第一步，才可以繼續行出第二、第三步，港澳通關具標誌性，若一切順利，將是香港特區與更多地區互通的契機。

最後必須強調，新冠病毒極之狡猾，稍一不慎便會乘虛而入，專家所說的第5波大爆發隨時一語成讖。故此，「外防輸入，內防反彈」仍然不能鬆懈，港府欲為入境人士檢測抗體，證實有抗體才放行，雖然增加檢疫成本，但小心駛得萬年船，這一關絕對不能免。總而言之，只要繼續謹慎行事，很快便能撥開雲霧見青天，尤其是反中亂港勢力近乎瓦解，疫情又漸見平息，香港進入全新一章，指日可待。