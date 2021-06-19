產評：港企上市轉積極　背後考量露玄機

去年以來，香港新股市場好不熱鬧，即使期間發生螞蟻上市觸礁，也僅短暫抖氣，中美金融戰下，大量中資企業仍魚貫擇港上市，反觀港企活躍度大不如前。及至近期，港資才見技癢，先後看到本土著名富豪旗下的大型公司安排掛牌，乃近年罕見，到底是看好產業前景適時集資大展拳腳，抑或是認為資產泡沫派對快完結，在看不通世界政經變局下，趁市況尚穩把握高估值加速套現？倒值得深思。

前年香港備受社會極端動盪困擾，禍不單行是去年初又遇上新冠疫情，為全球首批地方爆發，歷時遠較外地長，經濟受創甚深，百業蕭條，最終又要內地當局協助維穩，除了促成新法穩定社會外，更鼓勵大量中資企業來港集資，大量北水透過互聯互通機制參與港股買賣，變相藉注資金融業穩住香港經濟半邊天。故見去年有多達132家中企在港股上市，涉及的籌資額超過2,900億元人民幣。

在這期間，明顯見到中資主導了香港金融市場發展，傳統港資猶如被「邊緣化」，直至近期才略見起色，接連有港資背景的企業安排在本土上市，擬集資額傳達數十億至過百億元不等，實乃近年罕見。雖然沒有「中」字的祝福，但正因近年這些案例不多，加上有富豪效應，故吸引市場目光。

綜觀這些大型港資背景企業，分別從事投資市場當紅的醫藥及全球手機大廠零件供應行業，都是享有高估值的產業。適時安排上市集資，應付業務發展需要，本屬正面。之不過，按理這些富豪不愁資金，在商言商，若無風無浪錢途無限，當想自己賺盡，如今選擇安排業務上市與公眾股東分享商機，相信多少出於其他風險因素的考慮。

時值疫下經濟尚未擺脫衰退格局，中美科技與金融朝脫鈎方向發展，技術與資金半球化，意味規模效益大打折扣，且不明朗因素增多；再加上全球疫情逐漸受控，經濟重啟反而令寬鬆貨幣政策退場漸行漸近，這些無寶不落的香港富豪們，肯割愛讓旗下企業上市，相信或多或少出於對世界大局紛亂、金融市場估值和貨幣流動性皆近頂的判斷，故選擇趁高鎖定利潤套現。

香港作為國際金融中心，資金與專才雲集，資訊發達，港資富豪每每能搶先洞悉大勢，一舉一動備受重視。這些年中資取代外資與港資成香港經濟主流，反觀海外市場就頻見港資的投資手影。到底見到再有港資巨企先後安排上市，消息是好是壞，就留待時間來說明。