神州觀察：惡劣天氣續施工　血的教訓難吸取

內地近期頻遇各種極端惡劣天氣，亦導致在戶外施工作業、越野賽事等環節屢釀人命傷亡，血的教訓可說一宗接一宗，惟若不能吃一塹長一智，及時吸取教訓，只怕傷亡再多也是白搭。問題更在於，吸取教訓為何總這麼難，有人就是不將安全生產當回事，一再違規作業，還得釀成多少災難事故、搭上多少條人命才肯善罷甘休？

河北省石家莊新樂市一處建築工地近日再生奪命事故，有工人在天秤上施工期間遭遇雷雨、短時強風和強降水，導致天秤突然斷裂，多名工人從高空墮下，結果造成兩死4傷。這不禁讓人聯想起月前發生在湖北武漢市的一宗同類事故，兩名乘吊船在某大廈外牆進行高空作業的工人被強風吹撞致死，惟在事發當日，武漢局部地區錄得10級雷暴大風，省氣象局此前更曾連發逾百條預警，可又有誰在意？

河北新樂市的問題亦如此，一些惡劣天氣的形成必然有所預示，各地又都設有氣象監測及預報機制，理應早已發出各類預警提示，完全有能力避免事故發生，偏偏又沒做到，是誰在充耳不聞？又是甚麼使得他們可以犧牲工人性命的代價去換取？不消說，都是利益作祟，就像甘肅白銀市景泰縣某景區早前舉辦山地馬拉松越野賽時遭遇極端天氣，釀成罕見的重大死傷，遭當局狠批是急功近利所致，縱然省氣象局數日前已作出重要天氣預警，最終還是被各方人為忽略，只因賽事有錢賺，有油水撈，估計天氣再惡劣也需如常舉辦。

老實說，當局就惡劣天氣情況制訂的各類安全生產指引肯定不缺，而且一條條還應羅列得很詳細，但有甚麼用？沒人遵照執行，便是廢紙一堆，這種情況在各行各業更如通病一般存在，諸多安全生產條例形同虛設，各種違規生產經營總是層出不窮，譬如環境治理領域面臨的非法排污問題，食安領域的有毒有害食品，醫療衞生領域的黑心疫苗等；又如煤礦開採中的滲水、氣體中毒、塌陷，化工廠、油罐車、天然氣爆炸等災禍不時上演，有時更會接二連三地發生，無非還是忽視安全生產所致，甚至劣迹斑斑，繼續我行我素，想不出事都難。

是故，只有想辦法讓各項安全生產條例被遵照執行，各項規章制度發揮作用，令人不敢肆意違反才行，其中一個重要方法就是事前加強做好安監，事後從嚴追責處罰，兩方面缺一不可。惟從實際操作來看，卻又常常令人失望，尋常安監或因某些部門的怠政不作為，或是收受經營企業的好處、做了對方的保護傘而荒廢；事後追責又不捨得下重手，死了幾十人，只將企業負責人判監幾年，地方行政領導一般只作黨紀政紀處分，總缺乏震懾力度，又如何抓好安全生產？