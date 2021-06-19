功夫茶：港台亂象不休　炒幾多人先夠

不平則鳴，嫉惡如仇，功夫茶筆下罵盡無數奸險敗類，特別討厭反骨仔，至憎呢種人食碗面反碗底，可惜香江末世，特別多忘恩負義之輩，尤其是香港電台，更是最出名的「反骨仔大本營」。

每年花費逾10億元公帑，卻處處與政府對着幹，又抹黑警隊，難怪神憎鬼厭，收視率低迷，31台於2018年及2019年的平均收視率分別係0.1同埋0.3，平均計只係8,000人同20,000人睇咋；32台仲衰，兩年平均收視率係0.0及0.5，大家冇睇錯，係零收視啊！咁羞家，好心摺咗佢唔好獻世啦！

嗱，港台電視部冇嘢叻，炮製陰陽怪氣節目就層出不窮，其中又以《頭條新聞》最出位，前特首話低級趣味，現今警務處處長鄧炳強兩度發信投訴，其中一個主持人曾志豪在節目用太監造型出場，史上宦官多亂政，呢條友都算自知之明，原來「太監豪」仲喺電台節目做DJ，曾經喺主持節目期間，唔記得閂咪，爆粗講「×你老味」，要公開道歉，話自己討論期間忘記閂咪。一邊收政府錢，另一方面又喺反中亂港毒果日報寫專欄，寫埋啲嘢可想而知，食兩家茶禮，左右逢源，一做16年！

時辰到，要找數，毒果日報有幾十篇文章呼籲外國制裁中港，涉違《港區國安法》，5個高層被捕兩個被落案，3間相關公司被凍結1,800萬元，有份喺毒果寫專欄嘅「太監豪」肯定有排震，香港電台到依家先至劃清界線，尋日炒咗「太監豪」，連主持拍檔陳寶玲「貴花田」都一齊炒，聲稱不時檢討節目內容、人手及播放安排，是次安排係配合港台第二台成立40周年而作出嘅節目變革喎！其實之前接獲大量投訴嘅港台助理節目主任利君雅，試用期被延長後不獲續約，呢次係唔係同類型動作，大家心知肚明，要清除瘀血，天經地義，使鬼遮遮掩掩咩！

香港電台立立亂，自從前廣播處長梁家榮離職，李百全上任，人事變動就未停過，多位高層「跳船」，最近有前署理助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅請辭，港台電台部的助理廣播處長周國豐因為「家庭理由」喺4月請辭，即將離任，記者同製作人都走唔少。

李百全空降，想撥亂反正，「搶救」港台，但炒極炒唔完，整體未見有起色，證明呢個「傷港電台」積弱太耐，病入膏肓，搶救睇怕都失敗，醫番都嘥藥費，索性摺埋佢，早早收檔，長痛不如短痛，一年10億元用嚟起公屋、起醫院，做失業津貼，甚至派飯券食咗佢都冇咁嬲，留番喺度盞篤眼篤鼻，製造噪音，污染視覺，浪費大氣電波，錢都係其次，再繼續畀佢做《毒果日報》2.0，危害國安，呢條數邊個孭？