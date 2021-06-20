七大工業國集團（G7）峰會和美俄峰會都沒有特別的結果出來，只是表露兩個情況，一是G7並不團結，美國不能號令天下，而美俄峰會只是顯示戰略的穩定，即是沒有大變。G7和美俄峰會的意義只是還可開會，日後有機會協商。

二是在G7和美俄峰會之前，美國還是堅持其原有政策，威逼中國和俄羅斯。兩個峰會對美國政策均無束縛，美國是一意孤行，表現出來的形象，可能比美國前總統特朗普稍有緩和，實質全無改變，反映美國的決策不是兩黨總統所決定，主宰美國政治的是隱藏其後，不因民主黨、共和黨表面的政爭而有所影響。

依據這兩個情況，國際政局的變化還是依峰會之前的趨勢演變。

美國是北大西洋公約組織的盟主，在全球駐紮軍隊，可以軍力威脅其他國家，但六大工業國家已經厭倦美國的霸權，美國不能協助它們發展，反倒以政治軍事危機在全球破壞，打擊它們的對外經濟。而且美國不投資不建設，財赤貿赤嚴重，金融風險巨大，卻迫使它們去承受美國的危機轉嫁，歐洲與日本已分別受到美國的金融打擊。當前新冠肺炎疫情也顯示美國防治不力，已難作為示範和作為它們的領袖，發達國家中間與美國離心離德的情況只會日益加劇。

拜登領導下的美國政府，似無力也無計扭轉逆勢，只待德俄北溪二號天然氣石油管道在今年開通之後，德俄合作、歐俄合作將會不可抗拒。一是德、俄收編歐洲其他國家的支持，鞏固德、法領導的歐盟，排斥英、美兩國。二是親美反俄的小國亦會在美國沒法支援底下被德國、法國、俄羅斯邊緣化。歐洲大勢已變，美國又不敢與俄羅斯開戰，只能坐視歐洲的變局。若中國伺機加入德俄合作之列，既可助歐洲變局排美，也可以中國的貿易經濟力量助德俄一臂之力。

有待觀察的是美國的應對，是抗俄捨歐而專門對付中國，抑或是兼顧兩方而不得，霸權失落？或許美國會全力攻擊中國，待打敗中國之後才重返歐洲，對付德國。若是這樣，美國攻擊中國必然加劇，貿易、政治、軍事乃至金融都會是攻擊中國的場所。

然而，美國能挑起戰事嗎？用台獨逼中國出兵，從而大打一仗，可是美國有必勝之機嗎？與中國經濟脫鈎，打擊中國企業，美國也會受影響，不能全身而退，更會引發國內危機。用金融排斥中國，美國的金融信用和建基其上的負債經濟亦可以同時崩潰，中國已做好準備，中國要守，即使代價巨大，也仍可守。持久戰下，中國未必敗，美國的體制未必可勝！