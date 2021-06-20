香港毒果報的老闆黎智英正在坐牢，5名壹傳媒高層日前也因涉危害國家安全罪被抓捕，毒果報3間公司合共1,800萬元資產被凍結，但目前它還在出版，說明黎智英繼續頑抗，說明社會上還有反中亂港力量在支持它。5名壹傳媒高層被抓捕沒多久，該報就宣布「明天照常出版」，報紙加印到50萬份。誰都知道，毒果報平時印紙不到10萬份，一下子蹦了5、6倍，他們是心裏有底的，因為有人「包銷」。果然，翌日凌晨一點多就有人排隊在報攤搶購報紙，有些人一買就是上百份、幾百份，扛在肩上、抱在身上飛跑疾走。大家一看即知，這是有人通過大量購報在給毒果報和黎智英送錢，支持他頑抗下去，這等手法在去年8月黎智英被捕時就玩過，那次不多不少也是50萬份。

這場景，黎智英最爽，他一邊數錢，一邊欣賞着「外國勢力」和黃絲們對他的「鼎力相助」，他也以此向北京示威，製造輿論、「凝聚民心」、「儲存糧草」，以利長期作戰。然而，此等造勢手法相當拙劣，一玩再玩更是可笑，以為可以向北京示威施壓更是蠢得非常。現在沒有任何力量可以救得了黎智英和毒果報，再賣多少紙，弄來多少錢，再搞幾場「市民搶購」的熱賣騷，都沒有用。

然而，毒果報還要垂死掙扎，且要把員工當炮灰。毒果報發出公開信稱：「《蘋果日報》仝人定將繼續忠誠地緊守崗位，為迎接黎明來到的時代，奮戰到底」。哈哈，黎智英、毒果報還有黎明嗎？他們早已沒於黑暗深淵，萬劫不復，要忽悠員工和他們「奮戰到底」，這樣的心眼兒也太壞了吧！

與毒果報強裝堅毅、硬奏凱歌相對照的，是壹傳媒、毒果報打工仔的一片愁雲慘霧、人心惶惶。據報道，800名員工擔心是否還有糧出，「跟着黎智英，隨時兩袖清」。早就鬧過幾次跳船潮的壹傳媒、毒果報，新一輪更大的跳船潮正在醞釀。更重要的是，他們要切記保安局局長的呼籲：「切勿與危害國家安全的罪犯同流合污，應與罪犯切割」！