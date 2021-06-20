不久前，美國總統拜登還怒斥俄羅斯總統普京是「殺人犯」，後者則以「彼此彼此」回應，兩國關係陷入谷底，甚至有點劍拔弩張的味道。但轉眼間，兩人又言笑晏晏地舉行元首會晤，大談「戰略穩定」等議題，之前發生的種種不愉快似乎煙消雲散。這就是所謂的國際政治與外交，政客也好，政治家也罷，人人都是為此服務，人人都在逢場作戲。

拜登急於與普京會晤，當然不是喜歡對方，也不認為俄羅斯有甚麼非同尋常的戰略關係，而是為了離間中俄關係，好讓美國集中全力對付中國，這是人人皆知的政治圖謀。問題是，俄羅斯會如此輕易中其離間計嗎？中俄關係會如此經不起考驗嗎？答案顯然是否定的，普京並非泛泛政客，豈有那麼容易受人擺布，拜登以為飲杯茶食個包就可以拉攏對方，實在是太天真了。不管從哪個角度看，中俄關係都遠比美俄關係緊密，目前如是，可見的未來亦如是。俄羅斯不僅經貿方面愈來愈依賴中國，雙方軍事合作也已達到準同盟的程度，雖然有時候難免還會互相猜疑，但並不影響雙方打造新時代全面戰略協作夥伴關係，因為這符合彼此利益。正如普京所說，中國起碼沒有像美國一樣宣稱我們是敵人。

最好笑的是，有美國媒體為配合華府離間中俄關係的政策，早前在訪問普京時大篇幅提及中國議題，包括軍事、太空、新疆、台海等等，並有意放大俄羅斯與中國之間的分歧，極盡挑撥之能事。這種拙劣伎倆當然逃不過普京雙眼，他毫不客氣地指出這是「破壞俄中關係的嘗試」。美國媒體的虛偽和醜陋，由此可見一斑。

很明顯，美國為了遏制中國，已到了無所不用其極的地步，拉攏G7和北約合力對付中國猶嫌不足，還想將俄羅斯拉入反華陣營，未免太大想頭。從另一個角度看，這恰恰證明美國黔驢技窮，變不出新花樣，只能胡亂出招。