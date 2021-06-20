評論政府措施，一定要實事求是，做得不好要批評，做得好就要讚。最新公布的5,000元電子消費券，好評如潮，因為緊貼社會及科技發展。香港在電子消費應用方面，暫時還落後於內地，需要急起直追，今次推出消費券，正正是推廣的好時機。一般人平常人都有使用嘟卡或拍卡搭車，並非完全陌生，只是欠缺誘因更廣泛應用。疫情下更應該推廣電子消費，新冠肺炎病毒可以停留在鈔票的表面一段時間，現金找贖等於間接散播細菌病毒，本身亦非常不衞生，所以不接觸式消費模式值得鼓勵，也是與時並進。

市民可在7月4日至8月14日登記，最快在8月1日獲發第一期消費券，透過4個儲值支付工具申領消費券，讓人有得選擇。部分平台會分3期發放，其餘支付工具就會分兩期發放，使用期最少5個月，可以慢慢用。

電子消費券不一定只限虛擬平台或網上消費，亦可用於零售餐飲及服務業的實體店舖，而且可應用於乘搭交通工具，相信大部分市民可以輕而易舉受惠。正如財政司司長陳茂波所說，出外消費都要乘搭交通工具，而政府公共交通費補貼計劃要有每月最低交通開支，補貼未必十足，今次放寬至交通費開支，每個人都可參與，十分公平。

電子消費券讓市民「開心消費」，目的想營造本地消費氣氛，同時方便商戶推出促銷及推廣活動，協助經濟復甦。今次派發消費券對本港經濟相信一定起到正面作用。而經一事長一智，今次行政費估計遠低於6億元，相信想批評的人也會住口。政府計劃周到，連在囚人士也照顧，他們可透過懲教署提交申請，委託親屬申領消費券。4款申領電子消費券的平台都有方法防止將電子消費券的金額套現。奉勸市民，與其千方百計想套現，不如簡簡單單，安心享用政府還富於民的德政。