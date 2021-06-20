康文署的救生員人手嚴重不足問題年復一年，公眾泳池及泳灘屢次因救生員人手不足而需局部或全部關閉，在疫情夾擊下情況更趨嚴重。儘管今年4月2日起署方重開部分泳池及泳灘，但因缺乏人手，設施未能全面開放。部分泳灘貼有告示指明暫停救生服務，惟沒有封灘，有市民照舊落水暢泳。今年上半年已有逾10宗市民於無救生員服務情況下自行到沙灘游泳導致溺斃事件，最近更出現龜背灣男泳客溺斃及汀九近水灣老翁遇溺悲劇。

季節性救生員的招聘困難問題已積壓多年。現時本港需要約800名季節性救生員，但今年暫只聘請到約200名人手。政府於前年表示會適度調高季節性救生員的薪金及約滿酬金，以吸引更多合資格人士加入團隊。惟該工作屬短期性質，完全無升職與發展空間，加上私人泳池動輒以時薪100元計，待遇較政府高，政府招聘難以吸引人才入職。隨着夏天泳季高峰期，筆者擔心遇溺事件會接踵而來。在人手不足下，救生員的拯溺和急救工作亦存在極高風險。

筆者認為，當局已沿用相同舉措招攬人才多年，但效果不彰，故須突破思想桎梏，才能減少人手流失，例如考慮改善季節性救生員的合約條款，包括延長合約期，並安排其於冬季進行各種訓練、考章或於其他康文署的地方工作，以吸納更多有志投身救生員的年輕人入行。

亦有政府救生員工會表示，水肺潛水用於泳灘檢查海床、在水底打撈玻璃等雜物、救援搜索已有一段相當長的時間，署方一向沒有指引，不會訂明何時、何者可以取用裝備，忽略水肺潛水在救生員職能範圍佔有相當重要角色；至近年發生意外，署方才聲稱裝備僅作緊急用途，並於2019年推出指引，但指引內容並不合理，加上添置救生器材亦由外行人負責，以致被詬病外行管內行。

此外，疫情下，泳池受入場人數所限，署方仍然出租泳線供極少數學員使用，收窄大多數泳客可使用的池面空間，導致很多市民投訴。署方應改為出租因人手不足而未能開放的泳池，供有拯溺及急救牌照的教練教學，以釋放更多池面空間讓公眾使用。

由於上述問題影響深遠，小修小補恐已不合時宜，筆者早前去信公務員及資助機構員工事務委員會，要求加入議程，邀請政府當局派代表出席會議，就救生員人手及職系架構檢討事宜展開討論，以改善救生員的招聘情況及其他相關問題，以保障市民安全。