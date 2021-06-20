本港司法亂象叢生，早就不是新聞。儘管《港區國安法》生效後，律政司就輕判案件的刑期覆核大幅增加，上級法庭甚至嚴詞指斥原審法官「錯得不能再錯」，故現時原審判案看似比前重手得多，但事實是否如此呢？還是「整色整水」的掩眼法而已？

眼下又有一宗涉及黑暴的判案。網民前年10月發起在元朗聚集，期間發生衝突。當時港隊前門將、現為港超元朗守門員教練的梁卓長，疑因政見問題與人爭執扭打。在場圍觀的被告龐梓賢加入襲擊梁卓長，用手肘多次撞向對方膝蓋後逃去。醫療報告顯示事主手腳多處受傷，鼻樑及唇部有瘀傷，被告承認一項襲擊致造成他人身體傷害罪。

再聽一聽法官如何判刑。署理主任裁判官煞有介事指出，本案性質嚴重，當時有多人圍觀，被告的襲擊行為如同「私了」，或會造成漣漪效應；又指當日案發地點附近有示威活動，事主正與一名男子在地上扭打，已無能力保護自己，被告卻主動加入襲擊，行為可能會鼓動在場圍觀人士。被告當時身穿黑衫黑褲、戴口罩，明顯為示威者裝束，而報告顯示被告無悔意，且有吸食毒品習慣，不適合入勞教中心，即時監禁乃唯一選項。

聽了這段冗長且措詞嚴厲的判詞，看官們以為毫無悔意的被告必遭重判，以彰顯案件的嚴重性和法律公義吧？哈哈哈，錯了，反高潮還在後頭。裁判官考慮被告認罪，減刑後判處監禁4個月，意味扣除「假期」，兩三個月後又是一條好漢。

看到了吧，這就是今日司法亂象的冰山一角。「黃法官」雖然再也不敢如前人般狂讚黑暴被告是「優秀的細路」，但口裏說不，身體還是很誠實，關鍵一刻可以放生便放生，可以輕判便輕判。又如前議員陳淑莊涉違禁聚令遭票控，明明數十人擠在酒吧狂歡，法官也可判其無罪。司法是否急需改革，還用問嗎？