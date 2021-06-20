壹傳媒行將就木，為甚麼這幫人會落得如斯下場，我有與別不同的見解，不妨跟讀者們分享。我說嘛，壹傳媒的致命原因，是太主動請求外國勢力制裁京港政府，犯了這一大錯，就再也無法回頭。

有讀者或許感到納罕，說：「嘿！陳先生，看你講得煞有介事，還以為真有甚麼獨特觀點，人人都知道壹傳媒的罪名就是勾結外國勢力，這還用你說嘛。」其實不是的，我的看法確實有點不同，重點不在於他們觸犯了甚麼法律條文，而是在於鬥爭策略出錯。

壹傳媒一直明目張膽煽惑群眾，唯恐天下不亂，2019年的反修例運動不是他們最「出位」的一次。在2014年的佔領行動，他們走得更前，該集團的老闆黎智英天天坐在金鐘的太師椅上指手畫腳，到最後階段，一眾泛民主派議員還圍坐在黎智英四周，他儼然成了反對派的共主。

壹傳媒向來都是如此「惡到出樣」，我想問，為甚麼在反修例風波之前，京港政府一直不出手對付呢？有人可能說，因為那時候尚未訂立《港區國安法》嘛。那不是的，香港法規多的是，阿爺有心要向你開刀的話，不一定要用國安法。其實，真正原因是當時京港政府投鼠忌器，擔心動了壹傳媒和反對派，會觸怒西方民主國家，引來外國制裁。

黎智英這類人的腦筋就是不靈光，不明白最厲害的武器，最大殺傷力往往是在未使用的時候，你一旦用了，對手便再無顧忌。反修例風波爆發後，壹傳媒與好些泛民議員傻不楞登，傾力呼籲西方世界制裁中國，結果各國允其所請，打出全套的制裁組合拳。如今招式用老，再出不了甚麼花樣，京港政府也就再無可懼，自然可以將整個反對派陣營一窩端。鬥爭要懂得進退之道，黎智英和泛民在這方面全無智慧，最終豈能不敗？