被謔稱為「講錯電台」嘅香港電台，自新任廣播處長李百全上任以來，老朽但見佢很努力的抽起有問題嘅節目，抽得不亦樂乎！咁多節目出現「問題」，很明顯，係上層缺乏有效監管，下層嘅製作流程又唔透明，令人質疑港台節目質素如何把關？事實上，要以一人之力確保港台能恪守約章及守則，諗吓都知唔易！

再講啊，李百全上任至今3個多月，港台又經歷多次高層人事變動，如果話港台喺管理上冇問題，恐怕擔住奶嘴嘅BB都唔信啦！呢，話口未完，港台日前又解僱曾主持《頭條新聞》嘅黃主持曾志豪。據悉，佢日前主持完節目後遭上司約見，獲告知已遭炒魷，其主持拍檔「貴花田」陳寶玲同被解僱。

曾志豪任職期間劣迹斑斑，屢次遭市民投訴，譬如曾在主持節目期間忘記閂咪並且爆粗；此外，佢2019年參與反修例暴動「三罷」，任《頭條新聞》主持改歌詞辱警；2020年喺《頭條新聞》無證無據下屈警，藉新冠肺炎辱華，公開呼籲聯署向港台施壓。難怪連網民都鬧爆佢，指佢由2018年一直犯事到2021年中才炒魷，政府嘅忍耐力都算大，怪唔之得可以搞到港台亂七八糟！亦有議員稱，港台本身已立立亂，曾志豪係其中一個亂源，依家同佢解約係「改善嘅一小步」，最終要改革求生存機遇，若然改革冇效果，繼續浪費公帑，就只能執咗佢。

呢嗱！最好笑係港台節目製作人員工會嘅回應，指突然終止與主持人嘅合作關係，做法不尋常，又令主持冇機會同觀眾道別，等同視觀眾如無物云云。咪笑死人冇命賠啦！一個黃主持，立場偏頗屢遭投訴，搞到香港電台烏煙瘴氣，等同視管理層如無物、當港台約章和守則冇到，請問咁又點計呢？唉！都真係講多無謂，食多會滯，傷港電台病入膏肓，「執咗佢」最乾手淨腳，何必年花10億元公帑來添煩增亂？