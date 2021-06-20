近日全城突然熱賣蘋果汁，人人都飲蘋果汁，網絡瘋傳蘋果「執」的訊息，因警方國安處日前大舉出動，上門拘捕5名壹傳媒及《蘋果日報》的董事和高層，凍結《蘋果日報》相關3間公司1,800萬元資產，並押解5名被捕高層返該報將軍澳總部搜查，警方並警誡樓內員工注意言行，指該報總部是作案現場，壹傳媒在港交所應聲停牌。這一期待已久的國安處執法行動，大得民心，回應了廣大市民望蘋果「執」、要蘋果「執」的人人要佢執的萬眾期待。

《蘋果日報》的叛國賣國罪行，集中表現在現代版漢奸黎智英為美國而戰，帶頭要求外國制裁中、港，做美、英等「新八國聯軍」遏制中國、破壞「一國兩制」、分裂國家的爛頭蟀，其漢奸走狗的罪行罄竹難書。對此，黎智英為首的反中亂港集團早已在反修例變反送中、再升級為反政府暴亂的「顏色革命」過程中，向美國白宮主子表示效忠，決心徹底反共、反中到底。在去年《港區國安法》生效之後仍不收斂，公然瘋狂謾罵和攻擊國安法，公然挑動和呼籲美、英等外國政府用制裁手段支持黑暴勢力，在香港種種反中亂港破壞活動，出賣香港人的政治和經濟利益，不擇手段的無恥真是無所不用其極，其害港的行徑，人人得而誅之。

記協主席楊健興立即跳出來護主，抹黑國安處執法行動是打壓新聞出版自由，真是狗嘴長不出象牙。正如保安局局長公開回應指出，《蘋果日報》幾十篇煽動和挑動外國制裁香港及中國政府的文章，觸犯《港區國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的行為事實，與新聞自由完全是風馬牛不相及的兩回事。

其實，警方國安處在《港區國安法》生效近一年才採取對《蘋果日報》的執法行動，已是遲來的春天，不過遲到好過無到。現在時辰已到，定必統統要報，一如蘋果汁熱賣的民意：蘋果要「執」。