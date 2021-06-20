神州觀察：電騙案有增無減　晒成果難掩隱憂

近年電訊網絡詐騙案氾濫成災，又多屬跨國跨境性質，詐騙手法更是五花八門，叫人防不勝防，以致受害民眾一波接着一波，損失堪稱慘重。內地當局不時公布搗破該類特大電騙案，一抓就是數百人，看似戰果纍纍，打擊成效明顯，其實相關犯罪勢頭卻是有增無減，乃至當局自己也承認，這類案件現時依然「多發高發」，每天仍有不少人上當受騙，當如何是好？

公安部刑事偵查局日前通報，今年1月至5月全國合共偵破11.4萬宗電訊網絡詐騙案，搗破逾1.4萬個犯罪集團，並有15.4萬名疑犯落網；今年至今並已攔截6.1億次詐騙電話及9.1億條詐騙短訊，封堵逾82萬個詐騙網址。而從去年10月以來，公檢法等多部門聯合展開「斷卡」行動，打擊非法買賣電話卡及銀行卡，搗破1.5萬個犯罪集團及拘捕1.8萬名從東南亞回國、涉嫌詐騙犯罪的疑犯，並檢獲涉案逾370萬張電話卡及逾56萬張銀行卡，成果頗豐。

只是通報又指出，上述電騙案數字比去年同期上升超過六成，搗破的犯罪集團及抓獲的疑犯比率較去年同期更甚，這說明甚麼？當局這些工夫白做了？人們又該為這樣的成果感到歡喜，還是應顯現出更多的憂慮？正如當局所說，數月間經警方成功勸阻、免於受騙的民眾達771萬，所涉金額近千億元人民幣之多，試想已經被騙的又有多少人，損失是多少？譬如浙江金華警方早前偵破的一宗特大跨國虛假投資詐騙案，涉案資金就有近5億元人民幣，受害人被指遍布全國，又有多少類似騙案正在別處上演？

曾幾何時，一些東南亞國家已淪為「詐騙基地」，中國人更成了他們的最大行騙目標，近年不時可見中國公安部與菲律賓、柬埔寨、泰國、馬來西亞等國警方合作打擊跨境電騙，成批地將犯罪分子押回國受審；詐騙手法則包括電訊詐騙、網絡賭博詐騙和俗稱「殺豬盤」的投資詐騙等，當中又不乏以交友、婚戀等名堂誘人入局，總之充滿陷阱。問題在於，人抓了那麼多，卻總不見相關罪案減少，反而愈打擊愈多，如何說得過去？

當然，公安部刑偵局也說了，接下來會繼續加強技術反制工作，及面向全社會實施針對性的反詐騙宣傳活動，加大綜合治理力度，但不知能否全面遵照執行。至少從當局對一些網絡應用軟件及平台的違規整治來看，並不是很用心，一些網絡直播平台被揭與主播五五分帳，為境外賭博網站作宣傳、誘粉絲上套；或是有人成立貿易公司，為境外電訊詐騙團夥騙取的涉案資金進行轉帳和取現，亦總能輕易得逞，說明相關監管及技術防範環節仍存在嚴重漏洞與不足，遏止電騙還需花大力氣、下苦功才行。