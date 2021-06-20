功夫茶：全港反黑大掃蕩　守城護港有警隊

講起罪惡，離唔開黃賭毒呢個鐵三角組合，香港仲多咗瓣假難民禍港擾民多年，令香港罪惡更添複雜。本報關心時事關心社會，早喺去年已經指出，疫情嚴峻，唔少樓上吧仍違禁聚令開業，更涉販毒及黑社會不法勾當，毒害青少年，危及治安，認真不該！

嗱！警方為打擊有組織及三合會罪案以及斷絕不法分子收入來源，連續兩日即18及19日展開代號「雷霆21」、「犁庭掃穴」及「虎撲」嘅反黑行動，淨聽個名都夠晒威，知道唔會係虛晃一招，而係動真格，果然有料到，行動中拘捕百多人。警務處副處長（行動）蕭澤頤仲親臨銅鑼灣酒吧區督師，都咪話唔震懾力驚人啊！

警方兵分三路巡查全港各區唔同地點，其中，新界南總區反三合會行動組，搗破荃灣二陂坊一個懷疑非法麻雀賭場；大埔警區反三合會行動組及刑事部等，則搗破上水新豐路一個懷疑非法賭檔，一名姓莫男負責人涉嫌「經營賭博場所」及「藏有攻擊性武器」被捕；相若時間，深水埗警區特別職務隊喺大南街一單位，搗破懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕一名姓甄女負責人；而有近半百警員喺旺角嘅娛樂場所查牌，期間警犬奉召到場協助，陣容鼎盛！

至於掃蕩無牌酒吧，更係行動亮點。中區警區反三合會行動組，搗破利源東街一間懷疑無牌酒吧，拘捕一名19歲尼泊爾籍男負責人；另有多名男女被捕，當中包括假難民、外籍男女及一名本地男子，都真係「品流」複雜。此外，警方突擊搜查位於長沙灣道一工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，相信與三合會人士有掛鈎。單位內52名男子、2名非本地男子及17名女子被捕，年紀最小只有13歲，未成年嘅都有25名。

呢！早前禁毒常委披露，青少年吸毒上升令人關注，21歲以下吸毒人數較前年上升6%，其中35%為學生年齡群，阿哥，依家13歲都蒲樓上吧，走上吸毒不歸路又有乜出奇喎！事實係不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成一大防疫漏洞。有論者亦指出，疫情下政府專注防疫，不法分子氣燄因而壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。樓上吧藏污納垢，係罪惡溫床，最易「渾水摸魚」！

功夫茶一早指出，樓上吧百害而無一利，根本一間也嫌多！黑幫在此操控毒品「出貨」，利潤驚人；甚至利用毒品「養雀仔」，毒害和操縱青少年！今次警方嘅全港反黑大行動，可謂雷厲風行、雷霆萬鈞，之不過，法令再嚴明，也不會自動推行，治亂世用重典，除了警方精於部署及勇於掃蕩，對付無牌樓上吧嘅刑罰也要加重，雙管齊下先可以收立竿見影之效！