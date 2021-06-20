正論：大難臨頭爭跳船　漢奸集團陷瓦解

鳥之將死，其鳴也哀。嘗言「不怕坐監，最怕洗廁所」的壹傳媒黎智英求仁得仁，正在赤柱監獄服刑，惟其心腹似乎不像主子「死剩把口」，反而為求不用收押，跳船割席無所不用其極。壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光及3間公司，被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，昨日提堂，張、羅二人為求保釋，不惜提出辭任壹傳媒集團所有職務等條件，然而裁判官不為所動，二人須還押至8月中再訊。

日前才大聲疾呼「大家要頂住」的張劍虹，想不到事隔數日即如洩了氣的皮球，為求逃避鐵窗滋味，在庭上「哀求」保釋時，自行提出「極為嚴苛」的條件，包括願意辭任壹傳媒集團所有職務、現金300萬元擔保、50萬元人事擔保、交出所有旅遊證件、每星期3次向警方報到、不會以任何方式發表任何危害國家安全的言行或文章、不會參與任何媒體事務、不會與外國官員或議員等會面、不會接受任何訪談等。

代表羅偉光的律師提出的保釋條件也是差不多，包括承諾辭去《蘋果日報》總編輯職務及公司董事職務、交出10萬至20萬元保釋金、10萬元人事擔保，並承諾會跟隨任何可釋除控方疑慮的保釋條件，願意遵守禁足令等。很可惜，二人涉及的並非一般罪行，而是國安重罪，不准保釋自是必然結果，花再多的口水也是徒勞。裁判官認為他們有再干犯危害國家安全行為的風險，拒絕二人保釋申請，隨即還押荔枝角收押所。

當然，他們都是漢奸黎推心置腹的左右手，出來行便預了還，落得今日下場不過是咎由自取。正如警方國安處指出，自2019年迄今，《蘋果日報》在報章及網上發表數十篇中英文報道，呼籲外國制裁香港或中央。有關文章在國安法實施後，甚至近期仍持續發布，有證據顯示這些文章是與外國或境外勢力串謀制裁計劃的重點，為境外機構實施制裁行動提供口實，並形容壹傳媒大樓已成為犯罪現場；而被捕人士皆是《蘋果日報》的董事及高層，對公司運作相當重要，亦對報章內容、風格及方針責無旁貸。張、羅二人為換取短暫自由而提出辭職，以為這樣就能撇清關係，蒙混過關，別說無人相信，說是侮辱人們智慧也不誇張。

實際上，《蘋果日報》在發生如此重大事故後，翌日仍號稱出紙50萬份，有些人帶同手推車一買百份，顯然不止是「讀者自發行為」這麼簡單。外界早就估計，有人欲通過種種操作繼續為壹傳媒「送水」，同類手法去年8月黎智英被捕時也玩過一次，可謂駕輕就熟。由此亦可看到，漢奸黎雖身在獄中，但顯然有「幾手準備」繼續頑抗，包括早已安排《蘋果日報》「第二梯隊」接班延續營運，證明漢奸黎死心不息，至今仍在垂死掙扎，妄想有朝一日大翻盤。

問題是，國安法豈是兒戲，串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪最高可判終身監禁，保安局局長甚至嚴詞指出，新聞自由不能作為危害國安的保護傘，呼籲員工及同業「切勿和危害國家安全的罪犯同流合污，應該和罪犯切割」，可見誰繼續和淫媒毒果沆瀣一氣，誰就有可能成為第二位張劍虹、羅偉光。打份工而已，有需要為漢奸集團搵命博嗎？果不其然，《蘋果日報》除了前線員工紛紛跳船，「第二梯隊」亦有最少兩人已經請辭，不難預料跳船潮將陸續有來，反映所謂的「對抗暴政」、「為迎接黎明奮戰」是假，保命要緊才是真。

更何況，《蘋果日報》等3間公司不僅遭保安局引用國安法凍結合共1,800萬元資產，甚至成為被告，同被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。淫媒毒果出糧給員工固然成問題，相關公司一旦經審訊罪成，政府更可向法庭申請命令，取消該等公司的營業執照。毒果「收檔」，已成定局。

因果循環，報應不爽。壹傳媒打從成立的第一天起，即以反中亂港為職志，從叫囂「天滅中共」發展到「為美國而戰」，從利用政治黑金禍港發展到公然煽動黑暴，甚至在國安法實施後依然沒有收斂，繼續為西方國家制裁中港政府鼓與呼，現在終於報應臨頭，離死期不遠。說到底，叛國行為放諸全世界都是重罪，新聞自由更非擋箭牌，最近美國對一名國防部人員啟動「反間諜調查」，原因正是他撰寫了不合美國反華政策的文章。勾結外力危害國安是否可以輕饒，漢奸集團心知肚明矣！