世界視線：濫捕華裔學者　美國自廢武功

美國田納西大學華裔副教授胡安明因被指與中國的大學有關係，同時領取美國政府研究資金，被控詐騙及虛假陳述罪的案件最近開審，胡案是華府「中國行動計劃」下的第一宗開審案件，因此備受關注。

陪審團無法對胡安明是否有罪達成一致意見，聯邦調查局（FBI）針對本案的種種惡劣行徑，亦在庭審紀錄中被曝光。據報道，負責調查的特工僅僅基於一項谷歌搜尋的翻譯結果，顯示胡曾為中國某大學的學生和研究人員授課20小時，就指控其「為中國從事間諜活動」。更不堪的是，當胡氏否認指控後，FBI改變策略，轉而策動胡氏替美方從事間諜活動，惟遭對方拒絕，FBI特工對胡及其家人進行長達兩年的監視跟蹤，其中包括胡剛剛讀大學的兒子。

胡安明並非被美國迫害的唯一一位華裔科學家，今年一月，美國國家工程院院士、麻省理工學院華裔教授陳剛被捕，震動中美學術界。陳剛被指接受來自中國南方科技大學近2,000萬美元的經費資助，但麻省理工學院校長賴夫隨即公開澄清，相關合作項目得到該校支持，涉及的資金也是用於兩校合作的研究和教學活動，並非陳剛個人所得。

事實上，在中、美惡鬥日益白熱化之下，類似這種「寧殺錯一千，莫放過一個」的情況必然出現。根據美國華人聯合會的資料，「中國行動計劃」至今已對10多名華人學者提出訴訟，結果證明他們既不是中國間諜，也沒有分享或竊取任何商業機密，對於他們的指控，很多時候只是基於「填寫的表格不完整或遺漏」。難怪不少評論指出，「中國行動計劃」是上世紀50年代美國「麥卡錫主義」的「借屍還魂」，骨子裏延續的是冷戰思維和意識形態的偏見。

問題是美國這樣做，最終只會搬起石頭砸自己的腳，中國導彈之父錢學森就是在那段意識形態掛帥的歲月回中國的。如今美國像防賊那樣防華裔科學家，正好讓中國有機會吸引這批人才回流，再加上美國對中國這個全球理工本科生人數最多的國家，逐漸關上科研深造的大門，實在不啻於自廢武功。