正論：劏房危機四伏　屋署執法龜縮

經濟下滑，劏房林立，全港近21萬人蝸居於9萬多個劏房單位內，生活環境惡劣，面對衞生、治安以及消防問題，更製造危樓及播疫危機，是城市計時炸彈，對整體社會構成沉重壓力，唯獨是劏房業主損眾人而利己，本報今日揭露荃灣樓宇平台變劏房地帶，幫兇正是懶執法的屋宇署！

荃灣享成街一幢近50年樓齡的大廈，平台僭建近20間劏房出租，若按照每戶劏房月租逾4,000元計算，估計單位業主年收入近百萬元，而業主在承租前隱瞞大廈停電問題，更濫收電費，收費較電力公司費用高出五成，租戶肉隨砧板上。「劏房平台」每間房獨立設有冷氣機，令到大廈用電量急增，與商戶互相「扯電」，超出負荷，全幢大廈終日飽受停電之苦，一周甚至一日停3次電。地舖租戶及住戶指每次停電少則半小時，長則兩小時，極度影響商戶營運及居民生活，炎夏時苦不堪言。機電專家指頻密停電情況異常，若問題持續，恐怕會出現火警意外。

根據土地註冊處文件，該屋苑A座及C座單位未獲許可，在平台大興土木屬於僭建，屋宇署並非不知情，只是「慢半拍」，待米已成炊，於2018年才發出命令要求兩位業主拆除僭建，限於60日內完成相關工程，但肉眼可見，涉事單位仍改建成多間房間，這個劏房地帶持續至少3年，而且有變本加厲之勢，屋宇署有法不執，默許僭建，淪為無牙老虎。

劏房是城市炸彈，一旦爆發，並非只有住戶受害，旁人都有機會被波及。涉事大廈住戶表示多次於煮食期間停電，擔心會出現漏電及短路問題，甚至爆炸引發火災。2011年花園街排檔大火，波及鄰近兩大廈，造成9死34傷悲劇，其中一個致命原因是大廈布滿劏房，後樓梯密封，逃生無門。去年11月佐敦廣東道一幢唐樓奪命大火，8人遇難，劏房地獄重現。各界促請政府關注劏房樓宇消防危機，住戶遇上火警，「根本冇得走」。

劏房戶除了要面對火警危機外，在疫情下更高危。劏房空氣不流通，而且不少住戶要和他人共用廚廁，有部分更是「廚廁合一」，如廁及煮飯同時進行，令污水有機會飛濺至飯菜，加上渠管是由原單位的污水渠改裝而成，亦屬「共用喉管」，令染疫機會大增。年初爆發第4波疫情，佐敦、油麻地及深水埗等劏房林立地區頓時變成重災區，佐敦及油麻地在20日間出現162宗確診，被劃定為全港首個「受限區域」，住戶除了要接受強制檢測外，亦要禁止外出，可說無妄之災。

劏房常見「駁錯渠」，樓宇污水渠錯駁至雨水渠排水系統，未經處理的污水流入海中，造成污染及產生臭味。本報於2018年揭發，政府多個部門懶理「駁錯渠」，導致荃灣海濱對出的藍巴勒海峽成為「臭海」，申訴專員公署力數屋宇署及環保署合共7宗罪，炮轟屋宇署嚴重延誤、監察無能及人手分配欠妥善，環保署則涉未有盡力搜證及執法，導致有兩宗駁錯渠個案拖足逾11年仍未獲解決。

劏房危機，全民受罪，究其原因，也是庸官塞責，老生常談，今日鬧畢就敷衍補鑊，有時更裝聾扮啞，完全置身事外。高官住豪宅，廁所都可能大過劏房，那會體會基層苦況，民怨因此累積，又是一枚隨時爆發的計時炸彈！