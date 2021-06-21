功夫茶：眾籌私吞詐騙　洗黑錢案飆升

睇法庭新聞，經常見到高等法院上訴庭強調「洗黑錢」屬極為嚴重嘅罪行，法庭有責任遏止該等罪行。根據條例，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分，直接或間接代表任何人，從可公訴罪行嘅得益而仍處理該財產，即屬犯罪。要言之，切勿亂咁「幫人」開銀行戶口處理不明來歷嘅大筆金錢，一個唔覺意，小小酬勞淪為犯罪分子嘅工具而同流合污，屆時觸犯條例被定罪就喊都冇謂！

嗱！本港近年金融罪案增加，而且更趨複雜，涉及跨境犯案不斷增加，以洗黑錢為例，警方於去年接獲1,905宗，較2019年嘅1,713宗，按年升超過一成。當中較嚴重嘅洗黑錢罪行屬於販毒及詐騙性質。根據警方財富情報及調查科高級警司鄭麗淇表示，警方每年需要處理大量可疑交易報告，內容屬於懷疑犯罪得益或與恐怖活動或分子有關金錢。單計去年就收到57,130宗，較前年嘅51,588宗，增加逾一成。

基於以上原因，警方喺今個月1日起設立「財富情報及調查科」，重點打擊相關罪行；預料該科成立後，調查及收集情報嘅工作量將持續繁重，所以下月會向立法會申請撥款，提升現有管理系統，由以往人手閱讀比較分析，改為通過利用大數據分析和人工智能等技術，將可疑交易報告作出數據分析，何況近年案件動輒涉及數億港元。呢，好似一宗日前判決嘅案件，5人被指喺2010至2012年間清洗高達18億元嘅黑錢，最終全部人罪成；相信提高系統和大數據分析，有助及早識別相關罪行。

道高一尺，魔高一丈。隨着科技進步，洗黑錢嘅渠道更趨多元化，警方舉例，現時用手機轉帳，只不過數分鐘嘅事，就已經傳遍多個銀行、找換店戶口，黑錢不停快速轉移，實在增加調查難度！講開又講，警方去年至今曾多次以洗黑錢罪名拘捕唔少眾籌發起人。嚴格而言，只要眾籌發起人使用金錢嘅行為，未有違背眾籌聲稱目的，理論上不屬於犯罪。之不過，過去一年發生多宗相關案件，均發生眾籌所得來嘅資金遭人私吞、轉走或用作非眾籌時聲稱用途。

都話「人一黃，腦就殘」。小黃人「人傻，錢多」，至叻盲撐！啲存心不良嘅政客就利用小黃人嘅戇居，一味「急救兄弟」而發起眾籌，呢，好似早前支持黑暴嘅「星火同盟」，眾籌資金約8,000萬元，卻被發覺大部分捐款被用作私人投資自肥，警方拘4人及凍結其銀行戶口約7,000萬元。至於有唔少棄保潛逃嘅政棍藉眾籌中飽私囊、捲錢走佬；有啲又借支援「手足」名義高調眾籌，實際係一個個「掠水局」，難怪過去一年洗黑錢案飆升咯！搞到警方要急於成立「財富情報及調查科」。