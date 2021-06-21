神州觀察：律師行賄未受懲　醜聞被揭忙封禁

內地一個名為「大愛律人」的微信公眾號近日發文揭露，山東濟南中級法院3名法官因涉多宗受賄案而被判刑，惟案中所涉43間律師樓和58名律師、法律人員卻未獲懲處，懷疑是與行賄者多為省、市律師協會高層有關。該公眾號隨後卻被微信永久封號，或存在打擊報復之嫌，文章作者已向微信所屬的騰訊公司發函，要求對方解釋原因。

首先需要說明的是，「大愛律人」作者的所謂揭發內容完全是基於相關判決書的公開事實，問題出就出在，既然是一份公開判決，到頭來怎就成了無法為公眾知曉的秘密，有人將之轉發就需被洩密一般對待？微信又是基於何種理據對其封號處理？這就像早前爆出的江蘇灌南縣女輔警「性敲詐」一眾公職人員醜聞，網上流出的判決書疑未提及對公職人員的處罰結果，引發輿論關注後亦被匆匆刪貼，以致內地官媒也看不過眼，批評對方不能一刪了之。

這種為人詬病的做法在不少其他領域亦很常見，譬如早前山東有大學生因為網購劣質書向淘寶平台和相關部門舉報，同遭平台方永久封號；對於江蘇的女輔警「性敲詐」一事，坊間更是質疑之聲四起，判決書中關於其「同時或者不間斷的與多名公職人員發生不正當男女關係」的描述，及有人數度「被敲詐」的事實都叫人浮想聯翩，那些公職人員當真都是無辜受害者？至於新冠疫情爆發之初的打壓「吹哨人」事件更是鬧得滿城風雨，總都予人存心遮掩、不講公平理論之感。

再說本次「爆料」內容，反映的無疑是山東司法系統的嚴重腐敗現象，一方面是法院法官與律師同流合污、踐踏司法的黑幕，再則是諸多律師行賄之後，判決書居然沒有交代對他們的制裁結果，難免令人疑竇叢生。況且涉案律師當中有約八成人屬各律師協會或律師樓的高層，或是有律師原本曾做過濟南中級法院的法官，或擁有黨員身份、各種榮譽頭銜，更有律師存在數十次行賄法官紀錄，可想而知，這樣的腐敗行為將會導致多少的司法不公，多少的訴訟當事人因此被坑害？

律師行賄，後果十分嚴重，與其維護社會公平正義的使命可謂背道而馳，同樣會對司法的權威和公信力帶來巨大破壞，為何本案遲遲不見對他們的懲處訊息？此事不免讓人想起早前海南省高級法院那位擁有兩百億身家的女法官張家慧，其利用職務之便長期大肆收受賄賂，30多名行賄者中就有18名律師，當中不乏省律師協會高層，被批干預司法方式粗暴而多樣，惟當時的一審判決書亦無提及相關涉案律師任何處罰消息。內地司法腐敗問題本已不堪，每次還這樣遮遮掩掩，搞得不清不楚，是嫌司法公信毀得還不徹底嗎？