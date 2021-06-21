中國近日有兩件大事，震動全球。

第一是雲南的大象群北遷，連日直播，國際注目。表面上是象群可愛，也難得地走入民居，走入大城市昆明隨意閒逛，全無顧忌。國際媒體用作為趣聞報道，引動全球眾多民心關注。

實質上，這表現出中國照顧大象，不惜人力物力保護，不像其他發展中國家那樣會暴力驅逐，顯示出中國政府政策的取向。象猶如此，對人民是更好的了。這勝過千言萬語或千萬資金打造的政治宣傳。

西方媒體一直說中國專制政權，勞役民眾，大象的新聞便一下子使人懷疑西方媒體的造假，惡意宣傳攻擊。西方媒體報道大象遷徙，也一改政治取向，在大象面前，不得不如實報道。這是罕有友好或至少是政治中性卻近乎人性的表現。

第二是中國3位太空人升空，順利進入太空站，將會逗留3個月，作各種測試。其中除科學研究外，當然還有軍事技術的試驗。中國是繼蘇聯美國以外第3個國家可以設太空站，經常運作。一是技術超卓，可以媲美蘇美兩大國。中國是後來追上，從一窮二白起家。二是資金雄厚，資源（包括人才） 豐富，這才可使太空探索工程不停猛進。這就好像當年蘇聯在人造衞星和太空人升空領先，美國不得不全力追趕。

中國的實力勝於蘇聯，今天的美國不如當年，太空競賽肯定會使美國的負債經濟更陷困境。中國與俄羅斯合作的話更可壓迫美國。美國及西方的反華勢力不停地抹黑和妖魔化中國，中國太空計劃的成功，顯示出中國的科技與資金能力，也顯示出中國制度的優越。而背後顯示的厲害的軍工技術與設備，使美國及西方勢力怎敢對華開戰，自討滅亡呢？

這兩件事件，顯現了中國當前軟硬的力量。在美國不停地攻擊壓迫中國之時，卻又適逢七大工業國的會議和美俄高峰會議無功而退，反倒暴露歐美矛盾，美國號召無力，也在疫情凸顯出美國無法應對危機及對其他國家和世界的總體利益的漠視。中美對比，便是建設進步與破壞落後、善良與邪惡對比。美國用美元堆砌出來的反華輿論，可以維持多久呢？

中國的優越是不斷學習，不斷改革，當然最關鍵還是不忘初心。這個初心不單只是中國人民從苦難中拔脫出來，認真地復興，也包括國際和平發展。

中共還是有國際主義的精神。不會走美國日本一類的靠劫掠世界才富起來。中國的復興，靠的是得道多助，依靠世界的多元化共同發展。