美國媒體報道，國防部考慮冷戰時期的做法，在太平洋地區建立一支海軍特遣隊，抗衡持續增強軍力的中國。五角大樓還考慮在太平洋區內展開一項有確切名稱的軍事行動，可讓國防部長分配更多的資源去應對中國。這時，美國航空母艦列根號戰鬥群正駛入南海，「執行海上安全行動」；這時美國4艘兩棲艦也正在菲律賓海舉行軍事演習。

當然，中國這時也沒「閒着」，解放軍破天荒出動28架戰機，包抄台灣西南及東南空域。台灣出動戰機攔截，密集廣播示警驅離，還放出狠話，警告解放軍「後果自負」。中、美、台這一系列軍事動作，表面上是「你打你的，我打我的」，然針對性極強，都是在向對手示強示狠。過往，中美間一出現這種有可能「擦槍走火」的動作，雙方就會說幾句要求對方「克制」、「專業」、「做好風險管控」之類的話，好歹裝裝不想讓事態擴大的樣子，現在這樣的話早就不說了。大家都鐵了心「你做初一，我做十五」，競爭場面愈拉愈大，擺出的「傢伙事兒」愈來愈多，愈來愈先進，務必要壓倒對手，讓對手怕了自己。最好笑的是，台灣最近買了一些老美的「先進軍火」，老美對華武力威脅又不斷升級，台灣就「吃了熊心豹子膽」似地，敢向解放軍放出後果自負的狂話，好像它真敢動手似的。

毫無疑問，中、美、台在南海和台海的「軍事關係」是日趨緊張的，然這個關係距真正開戰尚遠，也不會「擦槍走火」。

特朗普政府發起的中美「國運之戰」已經好幾年，拜登上台後，這場「國運之戰」仍在繼續。不過，短短不到半年，拜登已力不從心，儘管他玩了那麼多的花樣，由特朗普的對華「單打獨鬥」，到他糾集「盟友」和中國打群架，幾個回合下來，他還是倍感吃力，成效不彰。現在老美國內外的形勢已逼得拜登要趕緊和中國重啟商貿談判，逼得他在談判桌上要放棄一些特朗普的做法和要求，要作出更多的讓步。為此，他就要在武嚇方面張牙舞爪，以多抓些籌碼也。