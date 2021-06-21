內地官媒指壹傳媒除了充當反中亂港勢力的「文宣機器」，還儼然是一個具有相當危險性的「政治組織」，可謂一語中的。傳媒機構有政治立場不奇怪，譬如美國傳媒一向涇渭分明，不是支持共和黨，就是支持民主黨，蘿蔔青菜，各有所愛。但好像壹傳媒這種掛羊頭賣狗肉，披着媒體外衣行禍國亂港之事，打着「新聞自由」旗號公然勾結外國勢力，世界上獨此一家。

毒果報聲稱他們一直在「合法合情合理下為香港人報道真相」，這句話就是最大謊言。他們的所謂真相無非就是「陳健康北上尋歡」，或者「太子站打死人」、「新屋嶺性侵」、「爆眼女」等等。除了日期是真的，其他都是假的，這才是毒果報的寫照。這麼多年來，每逢反對派發起遊行，毒果報都會充當文宣機器，除了煽風點火，還附送政治海報或標語，黑暴期間更免費派發「黃傘」，為暴徒搖旗吶喊，這是正常傳媒機構的行為嗎？不是政治組織又是甚麼？

這還在其次，毒果報最毒之處莫過於明目張膽呼籲外國制裁中國內地和香港。黎智英充當美英反華鷹犬，早已是人盡皆知的事實，毒果報去年更發起所謂白宮聯署，「積極尋求國際社會關注」，請求時任美國總統特朗普介入中國內部事務。請問，這些行為與新聞自由有何關係？

香港不是沒有自由，而是太過自由，自由到幾乎無王管，毒媒才敢如此放肆。其實大家都明白，任何自由都有界限，既不能凌駕法律，更不能危害國家安全，這是舉世公認的「國際標準」。美英等西方國家對香港警方依法拘捕壹傳媒高層說三道四，美國國務院甚至要求港府「立即放人」，這豈止是干預香港事務，簡直是赤裸裸的強盜邏輯。美國本身的國安法律比任何國家都嚴厲，他們還好意思對別人指手畫腳？國會山莊暴亂中數百人被捕並被起訴，為何美國政府不立即放人？