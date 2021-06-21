自從新冠肺炎疫情去年初爆發以來，香港對內地及澳門經已差不多一年半封關了，不少市民或因此與家人分隔兩地逾年，連奔喪也不能，遺憾一生，亦有人丟了工作或生意大受影響，苦不堪言，單看黃金周本港商戶愁容滿面，店舖及商場拍烏蠅，門堪羅雀，大家明白香港經濟與內地是分割不開，只有黃絲才癡心妄想本土黃色經濟，圍爐取暖，這才是真正的各家自掃門前雪，那理他人瓦上霜。

救經濟，救市民，通關是刻不容緩，愈快愈好，看內地人在各省市自出自入，香港人是艷羨也不是味兒。澳門已經表示香港如果14日清零的話，開始可以磋商通關的問題，天水圍少女個案之後，本港已經15日未有源頭不明病例，符合了要求，但是到現在還是只聞樓梯響，依然未見有確實通關日期，反而歐盟開了綠燈，可是要求對等待遇，強人所難，以歐洲的疫情，變種病毒蔓延之廣，加上外國人不喜戴口罩等因素，大家放心讓他們來港免檢疫？相信港人都持有保留態度，未打疫苗自然對歐遊退避三舍，就算打了針，也不敢去歐洲吧，旅行不是大過天，命仔最緊要。

所以還是自己人率先通關最重要，其實過往很多次功敗垂成，都是因為有輸入個案走漏了，猶記得省港澳健康碼臨門告吹，轉眼又差不多一年了，內地與澳門通關非常順利，香港為甚麼不能？相對其他地區是比較安全及信得過。

一拖再拖，何時才會放寬入境檢疫限制呢？沒有人可以肯定將來還會不會有新疫情爆發，趁現在受到控制，讓有需要的人士可以返去內地及澳門或來香港，無論是為了團聚或辦公，及讓內地客來消費，帶動經濟反彈，起碼解決了燃眉之急，又符合人情，在經濟角度更百利而無一害，必定很多人舉腳贊成，政府加緊工作，挽回民心此其時也！