繼黎智英入獄後，6月17日警方國安處出動警力搜查壹傳媒大樓，並拘捕張劍虹和羅偉光等5名高層，他們涉嫌勾結外國勢力危害國家安全。這是自去年通過《港區國安法》後，採取一系列打擊外國勢力在港代理的最新行動。這是必要，也是有法必依，維護香港利益的表現，在肅清暴亂分子之餘，也要找出那些躲在背後策劃的外國勢力在本地的代理人，否則香港難以構建成一個和諧穩定社會，經濟難以振作起來。

從黑暴風波中可以看出，有外國勢力煽動年輕人，香港有外國勢力的代理人，而《蘋果日報》是其中之一。其老闆黎智英長年勾結美國，已是公開秘密，最近黎智英還獲美國頒獎「表揚其不惜代價反抗獨裁及其他暴政」。黎智英還未死，美國佬就急急忙給他頒獎，看來真的有心靠害。

回歸前該報以煽情手法，用金錢收購和製造虛假新聞。回歸後更以新聞工作為保護傘，不斷宣傳港獨，勾結外國勢力，挑戰國家安全，散播仇恨，扭曲事實。社會被嚴重撕裂，搞得烏煙瘴氣，這在任何主權國家都是觸碰法律紅線之舉，唯獨特區一直未有為《基本法》23條立法，直至去年全國人大常委會立《港區國安法》，特區才有法可依！

《港區國安法》第29條訂明，與外國或者境外機構、組織、人員串謀實施，對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，均屬犯罪。警方國安處表明由2019年至今，《蘋果日報》有逾數十篇呼籲外國制裁香港特區及中國的中英文文章。警方拘捕包括《蘋果日報》總編輯在內的5名報社高層，並引用國安法第43條及實施細則附表三作出凍結令，分別凍結3間《蘋果日報》相關公司的資產共1,800萬港元，這些都擁有堅實的法律基礎。國安處果斷執法，堅決消除港獨土壤，以及進行蠱惑煽動的種種因素，依法打擊任何危害國家安全的行為。

但香港與全世界有聯繫，並非一個孤島，我們要認清誰是善意的朋友，誰是惡意的「豺狼」。對於警方的執法，美、英和歐盟再次說不符事實和雙重標準的話，他們打着民主人權新聞自由的口號，提出子虛烏有指控，刻意污名《港區國安法》，實際是企圖為自己的代理人解圍，干涉香港內部事務。西方的反應與新聞自由沒有直接關係，即使在這些國家及地區，傳媒機構也並非能凌駕法律。

在國家安全的前提下，沒有人享有特權，第四公權亦不可凌駕於法律之上，至少蘋果也要服從牛頓定律，也要倒下來！