革命不是請客食飯，不是繪畫繡花。毛澤東的名言，時至今日依然有深刻意義，不信者，可看一眾漢奸走狗的滑稽相，搞「革命」的時候何等慷慨激昂，漢奸黎甚至狂言「為美國而戰」；到了現在清算臨頭，又是何等「樣衰」，人人大難臨頭各自飛，為求自保，甚麼話也說得出口，令人發笑。

例如漢奸黎頭號心腹、壹傳媒行政總裁張劍虹，被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，提堂當日為求不用還押，申請保釋時無所不用其極，自行提出極多極辣的條件，包括辭任壹傳媒集團所有職務。喂，呢位仁兄前幾日還叫手足「頂住」，要「為迎接黎明奮戰」；再早些日子，漢奸黎資產及股份遭保安局凍結，又是這位仁兄，振振有詞謂不影響毒果營運。為何到了自己也淪為國安嫌犯，即急急跳船割席，連壹傳媒也拋棄？

大有大縮，細有細縮。君不見，涉及黑暴的案件開審至今，不少被告均在庭上自認有各式各樣的精神病和情緒病，再不然就自稱患有自閉症，言下之意是參與暴亂是受病情影響，並非本意，藉此作為求情減刑的理由。這不是很可笑嗎？

這些人在暴亂現場個個生龍活虎，打砸堵燒極之兇狠，來到判刑一刻就涕泗縱橫，周身病痛，哪有半點革命志氣？哪有半分豪情壯志？難道他們沒有想過，革命不是請客食飯的道理嗎？部分香港人就是如此幼稚，漢奸黎一夥固然不自量力，以為勾結外部勢力就可以撼動北京，奪權變天；而被他們洗腦的黃絲暴民同樣沒有一個無辜，別人說甚麼就信甚麼，完全沒有用腦袋思考，最後淪為政治炮灰前途盡毀，根本是咎由自取。

當然，最令人不屑的是那些挾着尾巴逃竄海外的「革命逃兵」，如羅冠聰、黃台仰、許智峯之流，美其名曰打國際戰線，實際上貪生怕死，敢做不敢當，比那些在庭上求饒的無膽匪類更令人齒冷。