每年的7月1日，反對派組織民間人權陣線勢必舉辦遊行，主題是反共、反政府。香港素來愚民眾多，故「7‧1」遊行不乏支持者，少則有一、兩萬人，多則數十萬人。

然而，通過《港區國安法》之後，據說今年民陣不敢再舉辦遊行，他們的負責人更宣稱，該組織已完成了歷史任務。反對派終於長了點智慧，不會再如以往般盲衝瞎撞。其實，香港遊行示威的風潮暫時已過，就算再舉辦，也起不了大波瀾，民陣選擇在此刻退出歷史舞台，總算是適當其時。

香港「黃絲」的抗爭態度仍然強烈，只是已經轉換了方向，主要不再透過上街作宣洩，但憋着滿肚子的氣總要尋找出口，結果到了今年，部分反對派支持者非理性地移民，莫名其妙地抗拒接種新冠肺炎疫苗，甚至異乎尋常地追捧一隊新進的偶像組合。在筆者看來，都是黃絲們反抗意識的投射。

2019年，很多黃絲起勁地反對修改《逃犯條例》，卻未必講得出新例對香港究竟有甚麼致命打擊，總之就是為反而反。同樣道理，如今不少黃絲說要移民，卻不一定知道外面的世界到底是何模樣，只是為走而走。

政府提倡注射新冠疫苗，很多反對派支持者就偏要對着幹，也不管接種疫苗對社會是有益抑或無益。

黃絲們又硬是認為本地一家大電視台的立場，是親共和偏幫政府，於是另一家電視台冒出一隊男子組合，黃絲們便以不合乎比例的熱情，追捧這一群「樂壇小鮮肉」。說穿了，就是以曲線的手法去反大台，進而曲線再曲線地發洩反共的情緒。那一支男子組合是唱歌的，但我包準八成以上的香港人，無法舉出他們任何一首歌曲的名字。這一幫小伙子實力未足，你勉強將他們捧到上天，那是愛之適足以害之。