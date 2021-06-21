西貢土地違規使用遍地開花，東方去年獨家揭發相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件。東方同年10月先後兩度去信申訴專員公署投訴，地政總署今年1月，就當中涉及神秘丁屋至今未獲批俗稱「滿意紙」嘅合約完成證明書問題作回應，惟東方翌日隨即再追問，該署拖延至今仍未有回覆，近日竟將「原告變被告」，要求東方就提問內容，在限期內提供資料。

呢啲係乜嘢邏輯？即係咁，老朽投訴間餐廳碟飯啲餸有異味，經理就話咁你提供資料，詳述碟餸有乜異味，10分鐘答唔出，就要收聲當冇事發生！依家東方提出問題，作為負責任嘅官員，好應立案即查，而唔係如議員所指，地政總署推卸責任，冇積極跟進調查，更設下限期，要求投訴人提供資料，分明有意刁難，擺出一貫官僚作風。

相思灣村村霸佔據官地多番違規，有關部門一味詐瞓扮盲，不但冇果斷執法取締，事件拖咗咁耐，村霸依然可闢官地作停車場，又經營水上樂園，為何有人可如此肆無忌憚、目無法紀？當中有冇涉及官商勾結，有關部門係唔係應該徹查？地政總署仲叫東方「拿出證據」，簡直豈有此理！

地政總署嘅混帳混吉，老朽想起內地一則官場笑話，話說某領導接到舉報，稱某官員為巨貪，並附詳細材料，領導指示限期內定要破案。查案人員喺該官員辦公室發現一個保險箱，用盡招數無法打開。原來此保險箱用咗聲控密碼鎖，如強行打開，會啟動自毀裝置，盡毀放置嘅物品，辦案人員只得用8個字短語猜測密碼，有的喊「人不為己，天誅地滅」；有的叫「佛祖保佑，升官發財」等都冇反應。領導於是親身試一把：「清政廉潔，執政為民！」保險箱嗒一聲開了！領導罵道：一群笨蛋！拂袖而去。看官，地政總署內的一些庸官，是否清政廉潔且放一邊，之不過肯定冇執政為民之本心！