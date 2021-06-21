每當執筆寫字就想起父親，無論毛筆字或硬筆字，都有父親悉心教導的身影。每當人們誇獎自己的書法時，我回的話就是兩句，臨摹王羲之字帖及多得父親教執筆。

幼時寫習字，父親督促很嚴，看到筆桿稍歪，就敲頭，我的書法是從含着眼淚中打下根基。由怕到愛，再由愛到上癮。在小學書法比賽常獲獎，更獲派參加學校在大會堂舉辦書法展覽並現場即席揮毫，在圍觀的讚賞聲中才默默感受到父愛的偉大，感恩父親的書法傳授令自己畢生受用。初中時期為幫補家計，隨父親於歲晚在街頭擺檔代書揮春賺取買餸錢，很受歡迎。無論區議會、市政局及立法會的服務，一筆滲透了父親啟蒙，還有書法家余寄梅和余寄撫兩位老師的悉心指導下，糅合了王羲之、趙孟頫筆法神韻的心得，陪伴我走遍港九新界，服務大眾。

最想不到的是，迎上自2012年開始的立法會拉布鬧劇。鐵畫銀鈎、筆走龍蛇的中國國粹又成為筆者在立法會「日以繼夜，夜以繼日」反拉布的獨門戰鬥武器。透過書法與拉布怪展開針鋒相對鬥爭、力斥其浪費市民血汗的醜行，一時無兩。

父親教寫字，也教做人。他常說字要正、身要直，寫字和做人一樣，要忠直，不要講大話；要勤力，不要走偏鋒；要記住自己是中國人，你出世時正是國家興起，所以名叫國興。父親的教益，一生受用。

父親也說「我們王家不准賭博，這是家規」。所以家人由小到大，無人識打麻雀、好賭博、買彩票。父親的家教，個個遵從。過去曾有人問筆者有否買過六合彩，我答「唔識買」，惹來人們一笑。當選區議員時，回家報喜，父親微笑而不語。但當我帶職學習取得學位畢業時，父親非常高興，讚我為王家光宗耀祖，王家終於出了個大學生。他腳患不便，也要到影樓合照我帶四方帽的相留念。父親的恩德，終身受用，永誌不忘！